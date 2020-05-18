Ученый заявил о падении уровня циркуляции коронавируса в столичном регионе

Число заразившихся коронавирусом в Москве и Подмосковье в последнее время не увеличивается. Это происходит на фоне роста количества тестов на COVID-19 среди населения. Такие показатели говорят о падении уровня циркуляции инфекции. В столице его можно оценить в 2,6%, а в области — 3,8−3,9%, заявил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

«По тем данным, которые мы имеем, а мы протестировали сегодня как референс-центр по Москве порядка 90 тысяч населения Москвы и Московской области, мы можем говорить о том, что за последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса среди населения по числу выявленных упал практически в четыре-пять раз и по сегодняшнему дню составляет в Москве 2,6%, а по Московской области — 3,8 и 3,9, а было 12−14%", — сказал ученый в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил надежду на то, что спад заражения коронавирусом в Подмосковье произойдет в течение этой недели.