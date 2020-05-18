Прокуратура добилась выплаты 51 миллиона рублей медикам Ивановской области

Органы прокуратуры провели проверку соблюдения законодательства в сфере здравоохранения в Ивановской области. По ее результатам медицинским работникам региона за март и апрель 2020 года перевели стимулирующие выплаты в размере более 51 миллиона рублей.

Прокуратуре удалось установить нарушения прав медицинских работников в городе Иваново, Кинешемском, Тейковском, Вичугском, Фурмановском и Пестяковском районах. Средства, выделенные на стимулирующие выплаты сотрудникам, оказывающим помощь больным с COVID-19, «осваивались не оперативно и не эффективно».

Также выявлены факты неправильного расчета фактически отработанного медиками времени. Это является нарушением законодательства, гарантирующего дополнительную оплату труда в условиях высокого риска заражения коронавирусной инфекцией.

«В связи с выявленными нарушениями закона приняты меры прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых медицинским работникам учреждений здравоохранения региона, в том числе работникам станций скорой медицинской помощи, произведена оплата стимулирующих выплат за март и апрель 2020 года в сумме свыше 51 миллиона рублей», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Ведомство проконтролирует устранение выявленных нарушений и продолжит проверки.

Ранее сотрудники скорой помощи Иваново пожаловались на то, что им не выплатили положенные во время пандемии надбавки. Региональное управление Следственного комитета организовало проверку информации.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что все проблемы с выплатам медикам, работающим с больными коронавирусом, должны быть устранены до 19 мая.