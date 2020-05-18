найти ×
   
  • USD -0.23
    72.98
  • EUR -0.19
    78.94
СохранитьСохранено0
×

00195

У спасателей из Шатуры украли пожарный ствол после тушения

Small f1a6d446e0
© МЧС

© МЧС

В Шатуре спасатели не досчитались после тушения огня пожарного ствола, забытого ими на месте происшествия.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, пожарные занимались ликвидацией возгорания, которое произошло в бараке в микрорайоне Керва.

Потушив пожар, спасатели уехали, забыв при этом забрать ствол. Когда же они вернулись за ним через 10 минут, его там уже не было, сообщает телеканал.

Ранее «Ридус» писал о том, что количество очагов пожаров в России на 28 апреля выросло в 1,7 раза по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00195

Honor MagicBook Pro 2020 получил графику GeForce MX350

Small 4d5f7a0073
Honor

Honor

Бренд Honor, принадлежащий китайской компании Huawei, сегодня представил обновленный ноутбук премиального сегмента Honor MagicBook Pro 2020. Его главной особенностью стала дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX350.

Honor MagicBook Pro 2020 сохранил внешний вид предшественника. Корпус выполнен из металла серебристого цвета. Благодаря безрамочному дисплею ноутбук получился гораздо компактнее конкурентов. На внутренней стороне разместилась островная клавиатура без выделенного цифрового блока. По бокам от нее имеются мощные динамики, в других ноутбуках Honor динамики располагаются на дне корпуса, что неудобно, когда устройство стоит на мягкой поверхности. Также на корпусе имеется сканер отпечатков пальцев, который поддерживает Windows Hello, он интегрирован в кнопку питания. Фронтальной камеры над дисплеем нет, ее разместили в выезжающем модуле на клавиатуре.

Honor

Honor MagicBook Pro 2020 работает на процессорах Intel десятого поколения — Intel Core i5−10210U с тактовой частотой 1,6 ГГц и Intel Core i7−10510U с тактовой частотой 1,8 ГГц. За графику отвечает дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX350 с 2 Гб видеопамяти стандарта GDDR5. Особенностью этой видеокарты является то, что она обеспечивает производительность равную десктопному решению GTX1050. 16,1-дюймовый дисплей получил IPS матрицу и FullHD разрешение. В ноутбуке установлено 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб постоянно. Емкость аккумулятора составила 56 Вт/час, производитель заявляет, что ноутбук способен проработать до 11,5 часов от одного заряда. В качестве операционной системы установлена Windows 10.

Honor MagicBook Pro 2020 поступит в продажу в Китае 19 мая по цене от 845 долларов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети
39529715читать позжечитаю позже
Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду
27760048читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии

Коронавирус может часами задерживаться в воздухе в людных местах с плохой вентиляцией.

-10528читать позжечитаю позже

Здоровье
Назван витамин, помогающий организму победить COVID-1908 мая

Нет, это не витамин C.

8027910читать позжечитаю позже