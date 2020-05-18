У спасателей из Шатуры украли пожарный ствол после тушения

Бренд Honor, принадлежащий китайской компании Huawei, сегодня представил обновленный ноутбук премиального сегмента Honor MagicBook Pro 2020. Его главной особенностью стала дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX350.

Honor MagicBook Pro 2020 сохранил внешний вид предшественника. Корпус выполнен из металла серебристого цвета. Благодаря безрамочному дисплею ноутбук получился гораздо компактнее конкурентов. На внутренней стороне разместилась островная клавиатура без выделенного цифрового блока. По бокам от нее имеются мощные динамики, в других ноутбуках Honor динамики располагаются на дне корпуса, что неудобно, когда устройство стоит на мягкой поверхности. Также на корпусе имеется сканер отпечатков пальцев, который поддерживает Windows Hello, он интегрирован в кнопку питания. Фронтальной камеры над дисплеем нет, ее разместили в выезжающем модуле на клавиатуре.

Honor MagicBook Pro 2020 работает на процессорах Intel десятого поколения — Intel Core i5−10210U с тактовой частотой 1,6 ГГц и Intel Core i7−10510U с тактовой частотой 1,8 ГГц. За графику отвечает дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX350 с 2 Гб видеопамяти стандарта GDDR5. Особенностью этой видеокарты является то, что она обеспечивает производительность равную десктопному решению GTX1050. 16,1-дюймовый дисплей получил IPS матрицу и FullHD разрешение. В ноутбуке установлено 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб постоянно. Емкость аккумулятора составила 56 Вт/час, производитель заявляет, что ноутбук способен проработать до 11,5 часов от одного заряда. В качестве операционной системы установлена Windows 10.

Honor MagicBook Pro 2020 поступит в продажу в Китае 19 мая по цене от 845 долларов.