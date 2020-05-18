Жители Ростовской области будут отслеживать нарушителей масочного режима

Следить за соблюдением масочного режима в Ростовской области доверили самим жителям.

Добровольцам предложено фиксировать, сколько человек было в масках и респираторах на отдельной территории, а сколько горожан ходили без них.

Вся статистика будет отражаться в чек-листах.

Как сообщает RostovGazeta, к мониторингу, который проводится на всей территории области по поручению губернатора, уже подключились жители таких крупных городов региона, как Ростов-на-Дону, Батайск и Новочеркасск.

Издание отмечает, что независимым наблюдателем может стать любой желающий. Чек-лист с информацией о своих наблюдениях ему подлежит передавать в администрацию. Два раза в неделю полученные данные будут загружаться на сайт мониторинга масочного режима, рейтинг соблюдения которого местные власти решили создать по аналогии с индексом самоизоляции.

Масочный режим был введен в Ростовской области с 1 мая, штраф за его нарушение достигает 30 тысяч рублей.

На данный момент в регионе зарегистрировано 2 500 случаев заражения COVID-19, умер 31 человек, выздоровели 809. За последние сутки коронавирус был подтвержден еще у 87 пациентов.

В России уже выявлено 290 678 заразившихся и зафиксировано 2722 летальных исхода. Выздоровели 70 209 человек.