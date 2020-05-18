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Жители Ростовской области будут отслеживать нарушителей масочного режима

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© Валерий Матыцин/ТАСС

© Валерий Матыцин/ТАСС

Следить за соблюдением масочного режима в Ростовской области доверили самим жителям.

Добровольцам предложено фиксировать, сколько человек было в масках и респираторах на отдельной территории, а сколько горожан ходили без них.

Вся статистика будет отражаться в чек-листах.

Как сообщает RostovGazeta, к мониторингу, который проводится на всей территории области по поручению губернатора, уже подключились жители таких крупных городов региона, как Ростов-на-Дону, Батайск и Новочеркасск.

Издание отмечает, что независимым наблюдателем может стать любой желающий. Чек-лист с информацией о своих наблюдениях ему подлежит передавать в администрацию. Два раза в неделю полученные данные будут загружаться на сайт мониторинга масочного режима, рейтинг соблюдения которого местные власти решили создать по аналогии с индексом самоизоляции.

Масочный режим был введен в Ростовской области с 1 мая, штраф за его нарушение достигает 30 тысяч рублей.

На данный момент в регионе зарегистрировано 2 500 случаев заражения COVID-19, умер 31 человек, выздоровели 809. За последние сутки коронавирус был подтвержден еще у 87 пациентов.

В России уже выявлено 290 678 заразившихся и зафиксировано 2722 летальных исхода. Выздоровели 70 209 человек.

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Honor MagicBook Pro 2020 получил графику GeForce MX350

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Honor

Honor

Бренд Honor, принадлежащий китайской компании Huawei, сегодня представил обновленный ноутбук премиального сегмента Honor MagicBook Pro 2020. Его главной особенностью стала дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX350.

Honor MagicBook Pro 2020 сохранил внешний вид предшественника. Корпус выполнен из металла серебристого цвета. Благодаря безрамочному дисплею ноутбук получился гораздо компактнее конкурентов. На внутренней стороне разместилась островная клавиатура без выделенного цифрового блока. По бокам от нее имеются мощные динамики, в других ноутбуках Honor динамики располагаются на дне корпуса, что неудобно, когда устройство стоит на мягкой поверхности. Также на корпусе имеется сканер отпечатков пальцев, который поддерживает Windows Hello, он интегрирован в кнопку питания. Фронтальной камеры над дисплеем нет, ее разместили в выезжающем модуле на клавиатуре.

Honor

Honor MagicBook Pro 2020 работает на процессорах Intel десятого поколения — Intel Core i5−10210U с тактовой частотой 1,6 ГГц и Intel Core i7−10510U с тактовой частотой 1,8 ГГц. За графику отвечает дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX350 с 2 Гб видеопамяти стандарта GDDR5. Особенностью этой видеокарты является то, что она обеспечивает производительность равную десктопному решению GTX1050. 16,1-дюймовый дисплей получил IPS матрицу и FullHD разрешение. В ноутбуке установлено 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб постоянно. Емкость аккумулятора составила 56 Вт/час, производитель заявляет, что ноутбук способен проработать до 11,5 часов от одного заряда. В качестве операционной системы установлена Windows 10.

Honor MagicBook Pro 2020 поступит в продажу в Китае 19 мая по цене от 845 долларов.

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