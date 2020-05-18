Названы московские районы с наибольшим числом нарушителей самоизоляции

В центральных районах столицы чаще всего нарушают режим самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные Московского центра урбанистики и аналитической компании Habidatum.

Согласно статистике, самые низкие показатели уровня самоизоляции зафиксированы в районах, расположенных в пределах Третьего транспортного кольца. Жители районов Хамовники, Арбат, Бутырский, Мещанский, Марьина Роща, Басманный, Красносельский, Пресненский, Тверской и Замоскворечье стали чаще покидать свои дома.

По мнению аналитиков, это вызвано несколькими факторами. В частности, людей, живущих в центре, толкает на нарушения самоизоляции их высокий достаток и возможность уехать за город. Нарушениям также способствуют наличие в центре большого количества маленьких скверов и более плотная застройка.

Меньше всего нарушают режим самоизоляции горожане, живущие на северо-востоке, юго-востоке и востоке столицы. Разница показателей до и после введения самоизоляции достигла максимальных значений в таких районах, как Новогиреево, Зябликово, Перово, Северное Измайлово, Братеево, Богородское, Кунцево, Можайский, Гольяново, Ивановское, Восточное Измайлово, Зюзино, Кузьминки и Бибирево.

«Ряд предприятий Москвы вышел из режима самоизоляции на этой неделе, поэтому мы ожидаем увеличения активности москвичей в мае примерно вдвое», — цитирует газета «Известия» руководителя Московского центра урбанистики Сергея Капкова.

Как отмечает издание, в исследовании использовались агрегированные и анонимизированные GPS-данные мобильных операторов.

Напомним, режим самоизоляции введен в Москве с 29 марта. Впоследствии он был продлен до 31 мая.