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Названы московские районы с наибольшим числом нарушителей самоизоляции

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© Александр Родионов/Ridus.ru

© Александр Родионов/Ridus.ru

В центральных районах столицы чаще всего нарушают режим самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные Московского центра урбанистики и аналитической компании Habidatum.

Согласно статистике, самые низкие показатели уровня самоизоляции зафиксированы в районах, расположенных в пределах Третьего транспортного кольца. Жители районов Хамовники, Арбат, Бутырский, Мещанский, Марьина Роща, Басманный, Красносельский, Пресненский, Тверской и Замоскворечье стали чаще покидать свои дома.

По мнению аналитиков, это вызвано несколькими факторами. В частности, людей, живущих в центре, толкает на нарушения самоизоляции их высокий достаток и возможность уехать за город. Нарушениям также способствуют наличие в центре большого количества маленьких скверов и более плотная застройка.

Меньше всего нарушают режим самоизоляции горожане, живущие на северо-востоке, юго-востоке и востоке столицы. Разница показателей до и после введения самоизоляции достигла максимальных значений в таких районах, как Новогиреево, Зябликово, Перово, Северное Измайлово, Братеево, Богородское, Кунцево, Можайский, Гольяново, Ивановское, Восточное Измайлово, Зюзино, Кузьминки и Бибирево.

«Ряд предприятий Москвы вышел из режима самоизоляции на этой неделе, поэтому мы ожидаем увеличения активности москвичей в мае примерно вдвое», — цитирует газета «Известия» руководителя Московского центра урбанистики Сергея Капкова.

Как отмечает издание, в исследовании использовались агрегированные и анонимизированные GPS-данные мобильных операторов.

Напомним, режим самоизоляции введен в Москве с 29 марта. Впоследствии он был продлен до 31 мая.

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Honor MagicBook Pro 2020 получил графику GeForce MX350

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Honor

Honor

Бренд Honor, принадлежащий китайской компании Huawei, сегодня представил обновленный ноутбук премиального сегмента Honor MagicBook Pro 2020. Его главной особенностью стала дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX350.

Honor MagicBook Pro 2020 сохранил внешний вид предшественника. Корпус выполнен из металла серебристого цвета. Благодаря безрамочному дисплею ноутбук получился гораздо компактнее конкурентов. На внутренней стороне разместилась островная клавиатура без выделенного цифрового блока. По бокам от нее имеются мощные динамики, в других ноутбуках Honor динамики располагаются на дне корпуса, что неудобно, когда устройство стоит на мягкой поверхности. Также на корпусе имеется сканер отпечатков пальцев, который поддерживает Windows Hello, он интегрирован в кнопку питания. Фронтальной камеры над дисплеем нет, ее разместили в выезжающем модуле на клавиатуре.

Honor

Honor MagicBook Pro 2020 работает на процессорах Intel десятого поколения — Intel Core i5−10210U с тактовой частотой 1,6 ГГц и Intel Core i7−10510U с тактовой частотой 1,8 ГГц. За графику отвечает дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX350 с 2 Гб видеопамяти стандарта GDDR5. Особенностью этой видеокарты является то, что она обеспечивает производительность равную десктопному решению GTX1050. 16,1-дюймовый дисплей получил IPS матрицу и FullHD разрешение. В ноутбуке установлено 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб постоянно. Емкость аккумулятора составила 56 Вт/час, производитель заявляет, что ноутбук способен проработать до 11,5 часов от одного заряда. В качестве операционной системы установлена Windows 10.

Honor MagicBook Pro 2020 поступит в продажу в Китае 19 мая по цене от 845 долларов.

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