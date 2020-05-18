Названы московские районы с наибольшим числом нарушителей самоизоляции
- 18 мая 2020, 18:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В центральных районах столицы чаще всего нарушают режим самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные Московского центра урбанистики и аналитической компании Habidatum.
Согласно статистике, самые низкие показатели уровня самоизоляции зафиксированы в районах, расположенных в пределах Третьего транспортного кольца. Жители районов Хамовники, Арбат, Бутырский, Мещанский, Марьина Роща, Басманный, Красносельский, Пресненский, Тверской и Замоскворечье стали чаще покидать свои дома.
По мнению аналитиков, это вызвано несколькими факторами. В частности, людей, живущих в центре, толкает на нарушения самоизоляции их высокий достаток и возможность уехать за город. Нарушениям также способствуют наличие в центре большого количества маленьких скверов и более плотная застройка.
Меньше всего нарушают режим самоизоляции горожане, живущие на северо-востоке, юго-востоке и востоке столицы. Разница показателей до и после введения самоизоляции достигла максимальных значений в таких районах, как Новогиреево, Зябликово, Перово, Северное Измайлово, Братеево, Богородское, Кунцево, Можайский, Гольяново, Ивановское, Восточное Измайлово, Зюзино, Кузьминки и Бибирево.
«Ряд предприятий Москвы вышел из режима самоизоляции на этой неделе, поэтому мы ожидаем увеличения активности москвичей в мае примерно вдвое», — цитирует газета «Известия» руководителя Московского центра урбанистики Сергея Капкова.
Как отмечает издание, в исследовании использовались агрегированные и анонимизированные GPS-данные мобильных операторов.
Напомним, режим самоизоляции введен в Москве с 29 марта. Впоследствии он был продлен до 31 мая.
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