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Умер знаменитый французский актер Мишель Пикколи

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© Imago/TASS

© Imago/TASS

На 95-м году жизни скончался известный французский актер Мишель Пикколи, сообщает Le Figaro.

Он умер 12 мая от инсульта, однако близкие артиста подтвердили его смерть лишь сейчас, пишет газета.

Широкую известность ему принесли фильмы «Презрение» (1963) Жан-Люка Годара и «Дневник горничной» (1964) Луиса Бунюэля.

За свою долгую и успешную кинокарьеру Пикколи снялся более чем в 200 фильмах, наиболее известные из которых — «Скромное обаяние «Дневная красавица», «Большая жратва», «Диллинджер мертв», «Призрак свободы» и «У нас есть Папа!».

Актер был удостоен наград Каннского и Берлинского кинофестивалей.

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