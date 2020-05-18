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Как обезопасить себя от COVID после открытия кафе и баров

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

По мере того как государства начинают снимать ограничения на посещение музеев, парков и салонов красоты, многие бары, кафе и рестораны продолжают терять убытки из-за вынужденного закрытия и возможности работать только на доставку.

На днях центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили рекомендации, инструктирующие некоторые моменты о том, как безопасно кафе и ресторанам принимать посетителей после окончания пандемии.

С своих рекомендациях CDC особенно подчеркивает важность гигиены сотрудников, в частности, мытье рук, а также ношение респираторов или защитных пластмассовых масок на работе. Помещениям кафе следует пересмотреть вентиляцию, а также увеличить количество влажной уборки помещения.

Предполагается также, что предприятия будут поощрять социальное дистанцирование и увеличивать пространство между столиками. Приоритетом работы по-прежнему будет оставаться еда на вынос.

Кроме того, рестораны и бары должны будут внедрить процедуры для проверки сотрудников на наличие симптомов, включая возможные проверки температуры перед началом смены. В идеале также измерять температуру у всех посетителей, говорят эксперты.

Также ученые дали некоторые рекомендации посетителям. В первую очередь это личная гигиена — мытье рук перед едой и использование антисептиков. По возможности лучше выбирать заведения, где столики расположены на свежем воздухе, особенно это актуально для летнего периода.

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