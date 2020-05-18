Коронавирус впервые проник в индейские общины в Эквадоре

Местные власти Эквадора заявили о том, что коронавирус впервые был зарегистрирован в одном из эквадорских коренных племен амазонок.

COVID-19 был обнаружен у одной из представительниц ваорани — индейского народа, проживающего на востоке Эквадора, в междуречье Напо и Курарай. Его общая численность составляет около 4000 человек.

Представитель ваорани заявил, что у них есть 17-летняя беременная, у которой симптомы коронавируса стали проявляться 4 мая. Примерно тогда же она была доставлена в больницу в Кито, столице Эквадора, и помещена в изолятор.

У беременной подтвердили коронавирус и оставили в больнице для мониторинга состояния матери и плода. После этого медики совместно с федеральным правительством Эквадора отправились к лидерам коренных народов, чтобы взять разрешение на осмотр местных жителей с целью выявления возможных инфицированных.

Ученые проверили около 40 человек, с которыми могла общаться заболевшая девушка. Было обнаружено еще семнадцать индейцев, имеющих в анамнезе заболевания органов дыхания. На сегодняшний день у шести из них есть симптомы заболевания, поэтому было проведено 20 экспресс-тестов и взято семь мазков из носоглотки.

Результаты анализов и подробная информация о состоянии здоровья беременной пока не обнародованы. Организации ваорани предупредили, что воздействие COVID-19 на их общины может стать катастрофическим и очень смертоносным из-за их уязвимости к болезням. На сегодняшний день община мивагуно, откуда родом заболевшая, насчитывает около 140 жителей.