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Апрель стал самым смертоносным месяцем в Бельгии со времен Второй мировой

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Коронавирус принес Бельгии самый смертоносный апрель со времен Второй мировой войны. Согласно последним данным, в прошлом месяце в стране умерло 14 790 человек от COVID-19.

Никогда со времен нацистской оккупации 1940-х годов Бельгия не видела такого высокого уровня смертности в апреле — месяце, когда высокий зимний уровень смертности обычно снижается с наступлением весны, — обнаружили исследователи.

Смертность в Бельгии была исключительно высока, особенно в период с 1 по 12 апреля. 10 апреля зарегистрировали 639 смертей, в два раза больше, чем ожидалось в тот день.

В прошлом месяце на 1000 человек населения приходилось 15,7 смерти, сообщил профессор Патрик Дебузер из организации Interface Demography, которая провела исследование. Это сопоставимо с 16,3 смерти на 1000 человек населения в апреле 1941 года.

Бельгия сильно пострадала от пандемии, хотя вирус, по-видимому, ослабевает, и ограничения начинают снимать.

На днях правительство Бельгии объявило о том, что с сегодняшнего дня, 18 мая, страна начинает плавный выход из карантина. Открываются школы, университеты, детские сады и другие учебные заведения.

Также в стране откроются парки, музеи и зоопарки, которые будут работать по специальному режиму. Во избежание очередей билеты будут продаваться заранее в онлайн-режиме. Также существенно сократится количество посетителей, чтобы сохранялся принцип социального дистанцирования.

Власти Бельгии также разрешили спортивным клубам приступить к тренировкам при условии, что в них участвуют не более 20 человек. Напомним, что на сегодняшний день в Бельгии выявлено 55 280 случаев COVID-2019.

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Honor MagicBook Pro 2020 получил графику GeForce MX350

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Honor

Honor

Бренд Honor, принадлежащий китайской компании Huawei, сегодня представил обновленный ноутбук премиального сегмента Honor MagicBook Pro 2020. Его главной особенностью стала дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX350.

Honor MagicBook Pro 2020 сохранил внешний вид предшественника. Корпус выполнен из металла серебристого цвета. Благодаря безрамочному дисплею ноутбук получился гораздо компактнее конкурентов. На внутренней стороне разместилась островная клавиатура без выделенного цифрового блока. По бокам от нее имеются мощные динамики, в других ноутбуках Honor динамики располагаются на дне корпуса, что неудобно, когда устройство стоит на мягкой поверхности. Также на корпусе имеется сканер отпечатков пальцев, который поддерживает Windows Hello, он интегрирован в кнопку питания. Фронтальной камеры над дисплеем нет, ее разместили в выезжающем модуле на клавиатуре.

Honor

Honor MagicBook Pro 2020 работает на процессорах Intel десятого поколения — Intel Core i5−10210U с тактовой частотой 1,6 ГГц и Intel Core i7−10510U с тактовой частотой 1,8 ГГц. За графику отвечает дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX350 с 2 Гб видеопамяти стандарта GDDR5. Особенностью этой видеокарты является то, что она обеспечивает производительность равную десктопному решению GTX1050. 16,1-дюймовый дисплей получил IPS матрицу и FullHD разрешение. В ноутбуке установлено 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб постоянно. Емкость аккумулятора составила 56 Вт/час, производитель заявляет, что ноутбук способен проработать до 11,5 часов от одного заряда. В качестве операционной системы установлена Windows 10.

Honor MagicBook Pro 2020 поступит в продажу в Китае 19 мая по цене от 845 долларов.

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