Апрель стал самым смертоносным месяцем в Бельгии со времен Второй мировой

Коронавирус принес Бельгии самый смертоносный апрель со времен Второй мировой войны. Согласно последним данным, в прошлом месяце в стране умерло 14 790 человек от COVID-19.

Никогда со времен нацистской оккупации 1940-х годов Бельгия не видела такого высокого уровня смертности в апреле — месяце, когда высокий зимний уровень смертности обычно снижается с наступлением весны, — обнаружили исследователи.

Смертность в Бельгии была исключительно высока, особенно в период с 1 по 12 апреля. 10 апреля зарегистрировали 639 смертей, в два раза больше, чем ожидалось в тот день.



В прошлом месяце на 1000 человек населения приходилось 15,7 смерти, сообщил профессор Патрик Дебузер из организации Interface Demography, которая провела исследование. Это сопоставимо с 16,3 смерти на 1000 человек населения в апреле 1941 года.

Бельгия сильно пострадала от пандемии, хотя вирус, по-видимому, ослабевает, и ограничения начинают снимать.

На днях правительство Бельгии объявило о том, что с сегодняшнего дня, 18 мая, страна начинает плавный выход из карантина. Открываются школы, университеты, детские сады и другие учебные заведения.

Также в стране откроются парки, музеи и зоопарки, которые будут работать по специальному режиму. Во избежание очередей билеты будут продаваться заранее в онлайн-режиме. Также существенно сократится количество посетителей, чтобы сохранялся принцип социального дистанцирования.

Власти Бельгии также разрешили спортивным клубам приступить к тренировкам при условии, что в них участвуют не более 20 человек. Напомним, что на сегодняшний день в Бельгии выявлено 55 280 случаев COVID-2019.