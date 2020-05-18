Житель Хабаровска получил семь лет за призывы к терактам в Сети

Хабаровчанин, разместивший в «Одноклассниках» видео с призывом к терактам и спонсированию террористической деятельности, осужден на семь лет лишения свободы. Три из них он проведет в тюрьме, остальное время — в исправительной колонии строгого режима, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Хабаровскому краю.

«Восточный окружной военный суд осудил 46-летнего жителя городаХабаровска, гражданина России Гадойнисзова Ш. З., за участие в деятельности международной террористической организации, а также публичные призывы в сети Интернет к совершению террористических преступлений», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Гадойнисзову также запрещено пользоваться интернетом в течение двух лет.

Следствие установило, что летом 2019 года осужденный житель Хабаровска вступил в ряды «Джебхат ан-Нусра» *. Его завербовали в мессенджере Telegram. Задачей Гадойнисзова являлось распространение информации и призывы к терактам. Дело расследовалось по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

* Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года исламистская группировка «Джебхат ан-Нусра» признана террористической организацией, деятельность которой запрещена в России.