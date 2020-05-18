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Балтийский флот получит шесть «Каракуртов»

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© Википедия

© Википедия

Балтийский флот в ближайшее время получит шесть малых ракетных кораблей нового проекта 22800 «Каракурт». На борту четырех из них установят морской вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса ПВО «Панцирь», заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов, поздравляя моряков-балтийцев с их праздником, который ежегодно отмечается 18 мая.

«Корабельный состав Балтийского флота находится на этапе оснащения кораблями новых поколений. В частности, в ближнесрочной перспективе надводная составляющая Балтийского флота пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800», — цитирует его слова сайт Министерства обороны России.

Первым «Каракуртом» с комплексом «Панцирь» на борту станет корабль «Одинцово». На нем в ближайшее время пройдут испытания комплекса.

Ракетные корабли проекта 22800 относятся к классу малых корветов или боевых судов ближней морской зоны. «Каракурты» разработаны с учетом введенных против России санкций и оснащаются отечественным оборудованием. Это исключает задержки в производстве. Всего запланировано строительство 24 единиц. В составе Балтийского флота уже есть два из них — «Мытищи» и «Советск».

13 мая вышел в море для проведения контрольных испытаний перед включением в состав ВМФ Россииатомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир». В конце месяца головная субмарина проекта 955А «Борей-А» должна встать в строй.

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