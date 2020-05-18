Кроссовки Майкла Джордана побили рекорд

Пара кроссовок Air Jordan, в которых баскетболист Майкл Джордан выходил на поле в своем дебютном сезоне 1984−85 годов, продана на аукционе Sotheby’s 17 мая за 560 тысяч долларов. Это — новый рекорд среди подобных лотов, отмечает издание The Action Network.

Кроссовки с автографом знаменитого баскетболиста выставил на торги известный коллекционер обуви Джорди Геллер. Он приобрел пару восемь лет назад. Имя покупателя пока неизвестно.

«Я решил продать их, потому что сейчас подходящее время», — заявил бывший владелец.

Интересно, что цена, за которую «ушли» кроссовки, превышает годовую стоимость рекламного контракта, заключенного Джорданом на первые пять лет в лиге. Тогда спортсмен получал за игру в обуви Air Jordan «всего» 500 тысяч ежегодно.

Прошлый рекорд для игровой обуви Jordan поставила пара Converse, в которой Джордан играл на Олимпийских играх 1984 года. Ее продали на аукционе SCP Auctions за 190 373 доллара в июне 2017 года.

«Мы в восторге от цены. Она говорит о невероятном наследии Майкла Джордана и о том, что люди считают его величайшим спортсменом среди всех когда-либо игравших», — заявил представитель Sotheby’s.

