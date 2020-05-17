Живущий в Киеве экс-КВНщик из России жестко ответил на вопрос о Крыме

Известный по играм в КВН российский юморист Сергей Писаренко дал интервью украинскому блогеру Сергею Иванову, в котором рассказал, что в настоящее время живет в Киеве и принимает участие в украинской юмористической программе «Дизель шоу».

Артист также признался, что часто ездит в Россию, где живут его родители и дочь.

По словам Писаренко, обычные люди по разные стороны границы по-прежнему тепло относятся друг к другу, сообщает РЕН ТВ.

«В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас. И мы продолжим друг другу жать руки», — цитирует актера ФАН.

На вопрос, чей, по его мнению, Крым, Писаренко ответил так: «Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черт-те куда».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на три года в отношении российских учреждений культуры и науки, включая всемирно известные музеи. Он также продлил на три года запрет российских соцсетей и сайтов.