найти ×
   
  • USD
    73.21
  • EUR
    79.13
СохранитьСохранено0
×

407945

Живущий в Киеве экс-КВНщик из России жестко ответил на вопрос о Крыме

Small f1a6d446e0
© vk.com

© vk.com

Известный по играм в КВН российский юморист Сергей Писаренко дал интервью украинскому блогеру Сергею Иванову, в котором рассказал, что в настоящее время живет в Киеве и принимает участие в украинской юмористической программе «Дизель шоу».

Артист также признался, что часто ездит в Россию, где живут его родители и дочь.

По словам Писаренко, обычные люди по разные стороны границы по-прежнему тепло относятся друг к другу, сообщает РЕН ТВ.

«В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас. И мы продолжим друг другу жать руки», — цитирует актера ФАН.

На вопрос, чей, по его мнению, Крым, Писаренко ответил так: «Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черт-те куда».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на три года в отношении российских учреждений культуры и науки, включая всемирно известные музеи. Он также продлил на три года запрет российских соцсетей и сайтов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
В Болгарии нашли самые древние следы Homo sapiens в Европе
209203читать позжечитаю позже
Погода
«Жаркое лето 2020-го»: ждет ли нас повторение кошмара десятилетней давности
6021836читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Спорт
Тренировка от Арнольда Шварценеггера: как оставаться в форме на карантине

Чтобы вы не стали шариком, пока сидите дома.

35029252читать позжечитаю позже

Здоровье
Названы симптомы, которые указывают на то, что вы перенесете COVID-19 легко28 апреля

Болезнь редко протекает тяжело у тех, кто с ними столкнулся.

100212116читать позжечитаю позже