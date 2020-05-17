СК проверит факт невыплаты средств медикам в Соликамске

Следственный Комитет России организовал проверки по факту невыплат денежных средств медикам, борющимся с пандемией в ряде регионов страны. В городе Соликамске следователи предварительно установили, что речь идет о халатности должностных лиц. Об этом сообщило региональное управление ведомства.

Основанием для доследственной проверки стали публикации в социальных сетях. В частности, 17 мая 2020 года появились сообщения о том, что некоей «знакомой» за выезд на вызовы по поводу COVID-19 в апреле заплатили 100 рублей. Новость подхватили многочисленные паблики, в которых повторялась в разных вариациях фраза: «И так по всей стране».

«По предварительным данным, в действиях должностных лиц медицинских учреждений формально усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (Халатность)», — сказано в сообщении управления СК РФ по Пермскому краю.

Сейчас следователи устанавливают, кому и кем конкретно не были произведены выплаты. «По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — пообещали в Следственном комитете.

Ранее стало известно, что за нарушения, допущенные при выплатах денежных средств медикам, своей должности лишится главный врач городской больницы Армавира.