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Фотограф из Уфы разбилась насмерть в Дубае во время съемки

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© flickr.com

© flickr.com

В Объединенных Арабских Эмиратах трагически погибла работавшая в Дубае фотограф из Уфы Юлия Хабибуллина, известная как Юлия Мэй.

Как рассказала ufa1.ru Наталья, ставшая очевидцем происшествия, утром 15 мая Юлия пришла к скале, чтобы сфотографировать рассвет.

По окончании съемки она попросила сделать несколько кадров с ней на телефон и села на корточки у самого края скалы. В результате Юлия потеряла равновесие и упала с высоты около 10 метров.

В интервью Наталья уточнила, что один из членов группы спустился к Хабибуллиной и сообщил о случившемся в службу спасения. Скорой потребовалось больше часа, чтобы добраться до места, однако девушка была уже мертва. По словам Натальи, смерть Юлии была мгновенной.

При организации транспортировки тела в Россию родственники погибшей столкнулись с большими трудностями. Дело в том, что страховка истекла, а свидетельство о смерти для обращения в консульство РФ на выходных в Дубае получить невозможно. Близкие просят содействия у всех, кто способен помочь.

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Комментарии (1)

  • Small 9e33d4ce55
    Ya_mimitingсегодня, 21:21

    Что делала фотограф из Уфы в Дубайе в период самоизоляции??? Значит, авиасообщение не прерывалось.

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