Фотограф из Уфы разбилась насмерть в Дубае во время съемки

В Объединенных Арабских Эмиратах трагически погибла работавшая в Дубае фотограф из Уфы Юлия Хабибуллина, известная как Юлия Мэй.

Как рассказала ufa1.ru Наталья, ставшая очевидцем происшествия, утром 15 мая Юлия пришла к скале, чтобы сфотографировать рассвет.

По окончании съемки она попросила сделать несколько кадров с ней на телефон и села на корточки у самого края скалы. В результате Юлия потеряла равновесие и упала с высоты около 10 метров.

В интервью Наталья уточнила, что один из членов группы спустился к Хабибуллиной и сообщил о случившемся в службу спасения. Скорой потребовалось больше часа, чтобы добраться до места, однако девушка была уже мертва. По словам Натальи, смерть Юлии была мгновенной.

При организации транспортировки тела в Россию родственники погибшей столкнулись с большими трудностями. Дело в том, что страховка истекла, а свидетельство о смерти для обращения в консульство РФ на выходных в Дубае получить невозможно. Близкие просят содействия у всех, кто способен помочь.