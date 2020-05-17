Найден неуправляемый дрон, из-за которого закрыли аэропорт Риги

Наконец-то обнаружен потерявший управление беспилотник, из-за которого 3 мая пришлось закрыть воздушное пространство над аэропортом Риги.

Дрон весом 26 кг и размером три на пять метров вышел из-под контроля 2 мая.

Связь с летательным аппаратом пропала во время тестового полета. Сообщалось, что горючего ему хватит примерно на 90 часов.

В связи с произошедшим Агентство гражданской авиации ввело ограничения на использование воздушного пространства над Латвией. Гражданским воздушным судам было предписано не подниматься выше 5950 метров.

Как сообщает Life Shot, когда топливо закончилось и беспилотник упал, его не могли найти еще около недели. В итоге местные жители обнаружили дрон висящим на дереве в лесу и вызвали экстренные службы.

Согласно информации с носителей данных, летательный аппарат совершил посадку 2 мая в 19:48, приводит «Интерфакс» сообщение Агентства гражданской авиации.

