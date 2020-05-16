Нарушителей самоизоляции в Подмосковье выявит «ОКО»

В подмосковном Пушкино Росгвардия начала отслеживать нарушителей режима самоизоляции с помощью высотного комплекса видеонаблюдения «ОКО».

Эта технология предоставит возможность проводить наблюдение за нарушителями в лесопарковых зонах, сообщает ФАН.

«Информация, которая получена с помощью комплекса видеонаблюдения с неба, передается сотрудникам Росгвардии, полиции, которые дежурят на маршрутах патрулирования», — рассказала изданию сотрудница пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области Ольга Егорова.

По ее словам, «ОКО» позволит быстрее реагировать на нарушения режима самоизоляции, а также будет нести превентивный характер.

Как отмечает ФАН, данная технология использовалась Росгвардией и до пандемии коронавируса. «ОКО» задействовали на таких крупных мероприятиях, как чемпионат мира по футболу 2018 года.





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