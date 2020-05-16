Названы два сценария восстановления объема авиаперевозок в РФ

В 2020 году авиаперевозки в России могут сократиться на 50−75% по сравнению с прошлым годом в зависимости от сценария, сообщили в Минтрансе РФ.

Согласно сводному отчету Международной организации гражданской авиации (ИКАО), возможны два сценария восстановления авиаперевозок.

Один из них предполагает V-образное восстановление. «В таком формате мы к концу года уже сможем восстановить ежемесячный объем перевозок по сравнению с прошлым годом», — цитирует «Интерфакс» главу Минтранса Евгения Дитриха.

При этом, по его словам, за счет спада в середине года отрасль потенциально потеряет половину запланированного пассажиропотока. По самому оптимистичному прогнозу, в режиме V-образного года будет перевезено около 60 млн пассажиров — вдвое меньше, чем в 2019 году (128 млн).

Дитрих также рассказал, что из себя представляет базовый сценарий, предполагающий U-образный прогноз восстановления авиаперевозок. «Если мы начнем интенсивные полеты не в июле, а осенью, то потенциально мы перевезем четверть от того объема пассажиропотока, который был в прошлом году», — пояснил он. Глава ведомства добавил, что в этом случае отрасль окончательно восстановится только к сентябрю будущего года.

Ранее Дитрих высказался против дистанции при рассадке пассажиров в самолетах, поскольку это значительно удорожит билеты и снизит рентабельность авиаперевозок.