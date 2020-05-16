Украинская националистка углядела в йогурте «Агуша» российскую угрозу

Молочные продукты с русскими названиями вызвали возмущение у бывшего депутата Верховной рады от националистической партии «Свобода» Ирины Фарион.

Несмотря на то что творожный десерт «Машенька» и йогурт «Агуша» произведены на Украине, Фарион назвала их «отравой» для украинцев.

«Яд этот в названии продукта для детей — „Машенька“, ниже еще какое-то чудище „Агуша“, — написала националистка на своей странице в Facebook. — Исключительно из-за этого мы никогда этой отравы киевского разлива не купим».

Экс-депутат убеждена, что таким образом «в сознание родителей и подсознание детей забрасывают чужие названия как основной языковой идентификатор».

В этой связи Фарион упомянула украинского боксера Александра Усика, попросившего журналистку называть его имя по-русски. Националистка предположила, что его, наверное, «с детства кормили такими ядовитыми продуктами».

Ирина Фарион давно славится своими антироссийскими высказываниями. В частности, в апреле прошлого года она оскорбила русскоязычных украинцев, назвав их «рабами и оккупантами». Бывший депутат также заявила, что эти люди не должны получать образование и работу.