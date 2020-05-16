В Германии возобновился чемпионат страны по футболу
- 16 мая 2020, 18:34
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В субботу, 16 мая, стартовал 26-й тур Бундеслиги, высшего дивизиона чемпионата Германии по футболу.
В 16:30 мск начались пять матчей.
По новым правилам, введенным из-за пандемии коронавируса, во время игр, проходящих без зрителей, каждой из команд можно делать пять замен вместо трех.
Как сообщает sports.ru, «Боруссия» (Дортмунд) разгромила «Шальке» со счетом 4:0, а «РБ Лейпциг» сыграл с «Фрайбургом» вничью 1:1.
В итоге чемпионат Бундеслиги стал первым из пяти ведущих национальных первенств Европы, возобновившим футбольный сезон.
Как отмечает «Интерфакс», последний матч до вынужденной паузы в связи с карантином прошел 11 марта.
Ранее сообщалось, что Английская Премьер-лига (АПЛ) возобновит чемпионат страны по футболу с 1 июня.
Также стало известно о том, что 21 июня возобновится российское футбольное первенство. Многих болельщиков эта новость не обрадовала, поскольку они считают, что проведение игр без зрителей теряет всякий смысл.
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