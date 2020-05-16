найти ×
   
  • USD -0.72
    73.21
  • EUR -0.78
    79.13
СохранитьСохранено0
×

004564

В Германии возобновился чемпионат страны по футболу

Small f1a6d446e0
© EPA\TASS

© EPA\TASS

В субботу, 16 мая, стартовал 26-й тур Бундеслиги, высшего дивизиона чемпионата Германии по футболу.

В 16:30 мск начались пять матчей.

По новым правилам, введенным из-за пандемии коронавируса, во время игр, проходящих без зрителей, каждой из команд можно делать пять замен вместо трех.

Как сообщает sports.ru, «Боруссия» (Дортмунд) разгромила «Шальке» со счетом 4:0, а «РБ Лейпциг» сыграл с «Фрайбургом» вничью 1:1.

В итоге чемпионат Бундеслиги стал первым из пяти ведущих национальных первенств Европы, возобновившим футбольный сезон.

Как отмечает «Интерфакс», последний матч до вынужденной паузы в связи с карантином прошел 11 марта.

Ранее сообщалось, что Английская Премьер-лига (АПЛ) возобновит чемпионат страны по футболу с 1 июня.

Также стало известно о том, что 21 июня возобновится российское футбольное первенство. Многих болельщиков эта новость не обрадовала, поскольку они считают, что проведение игр без зрителей теряет всякий смысл.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду
27760048читать позжечитаю позже
Общество
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику
39234323читать позжечитаю позже

главное


Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным

Слова благодарности скромной героине из соседнего двора.

2015067читать позжечитаю позже

Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши01 мая

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

83218094читать позжечитаю позже