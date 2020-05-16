Таиланд продлил приостановку международного авиасообщения до 30 июня

Запрет на международное пассажирское авиасообщение продлен в Таиланде до 30 июня.

В заявлении Управления гражданской авиации страны сообщается, что этот запрет, впервые введенный 4 апреля в качестве меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, уже трижды продлевался, в предыдущий раз — до 31 мая.

Исключение сделано только для грузовых и военных самолетов, а также для вывозных и медицинских эвакуационных рейсов, приводит сообщение РИА Новости.

Как отмечает агентство, на данный момент число случаев заражения COVID-19 в Таиланде составляет 3025, скончались 56 человек, выздоровели 2885.

В субботу, 16 мая, в стране не было зарегистрировано ни одного нового заражения и ни одного нового летального исхода.

В воскресенье, 17 мая, в Таиланде стартует второй этап ослабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Откроются торговые центры, некоторые спортивные сооружения и другие объекты, а комендантский час сократится на час — он будет действовать с 23.00 до 04.00. При этом сохранятся ограничения транспортного сообщения между городами и провинциями страны, а также меры предосторожности, включая обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Ранее сообщалось, что 5 апреля в одной из больниц курортного таиландского города Паттайя умер гражданин России. Он скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.