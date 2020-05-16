Выплаты и новые госпитали: в регионах продолжается борьба с коронавирусом

Сотрудники Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) представили результаты нового мониторинга мер борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции в регионах.

Так, в восьми регионах России (Калининградская область, Камчатский край, Санкт-Петербург, Ростовская область, Севастополь, Омская область, Республика Бурятия и Хабаровский край) в ближайшее время откроются инфекционные госпитали Минобороны РФ.

В то же время в Республике Татарстан запускается производство многоразовых защитных костюмов из инновационной ткани. А в Бурятии появятся дополнительные республиканские социальные выплаты сотрудникам учреждений социального обслуживания.

Медики из Ханты-Мансийского автономного округа также рассчитывать на существенную прибавку к зарплате. Речь идет о дополнительном единовременном пособии в размере пятикратной величины прожиточного минимума.

В Москве социальным предприятиям возместят до 35% расходов на лизинг и покупку отечественного оборудования, Если компания приобретала зарубежное оборудование, то возмещение расходов составит до 25%. Кроме того, предприятия смогут компенсировать до 70% затрат на оплату коммунальных услуг до конца года.

В Башкирии власти приняли решение о субсидировании части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам. Субсидии до 100 тысяч рублей смогут получить многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, инвалиды, родители-одиночки, а также жители региона, потерявшие работу с 15 марта по 1 июня текущего года.

С полной версией мониторинга можно ознакомиться на официальном сайте ЭИСИ.