найти ×
   
  • USD -0.72
    73.21
  • EUR -0.78
    79.13
СохранитьСохранено0
×

005342

В ОП РФ оценили поручения Путина по поддержке россиян в период пандемии

Small f632c44589

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам проведенного 11 мая совещания, связанного с вопросами санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране. Напомним, что в ходе совещания глава государства объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса, социально ориентированных НКО, семей с детьми, самозанятых граждан и работников социальных учреждений.

Предложение списать налоги, авансовые платежи по налогам и страховые взносы прозвучали на совещании президента четыре дня назад. Отрадно видеть, что они уже вошли в список поручений, причем они адресованы не только представителям МСП, но и социально ориентированным некоммерческим организациям, — прокомментировала секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

Она также обратила внимание на присутствующие в перечне поручений доплаты работникам социальных учреждений и выплаты медикам.

«Государство поддерживает тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией. Это и есть социальное государство, работа которого имеет целью заботу о человеке», — пришла в выводу Михеева.

Поручения, данные Путиным, являются необходимыми и своевременными, особенно для социальных предпринимателей, добавила председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Социальное предпринимательство — еще слабое с экономической точки зрения направление. И оно, разумеется, пострадало из-за введения ограничений в связи с пандемией. Но указанные меры поддержки позволят социальным предприятиям сэкономить свои средства и направить их на выплаты заработной платы, сохранив при этом рабочие места, — пояснила Починок.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как россияне отреагировали на обращение президента страны Владимира Путина 11 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По мнению россиян, наиболее важными мерами поддержки являются следующие распоряжения главы государства:

  • введение разовых выплат в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка с трех до пятнадцати лет включительно (инициативу поддерживают 95% россиян);
  • создание условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных норм (поддержка составляет 89%);
  • возврат в полном объеме самозанятым подоходного налога, уплаченного в 2019 году, а также отмену для предприятий, пострадавших из-за коронавируса, платежей по налогам за апрель-июнь (поддержка — 76%);
  • увеличение числа тестов на коронавирус до 300 тысяч в сутки (поддержка — 76%);
  • запуск специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий пострадавших отраслей (поддержка — 72%).

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Приведут ли пандемия и депрессия к новой войне
3118887читать позжечитаю позже
Экология
Пандемия может радикально изменить Галапагосские острова
1010161читать позжечитаю позже

главное


Советы
10 способов необычно встретить Новый год

Если обычные посиделки у телевизора с оливье, холодцом и мандаринами уже поднадоели.

4711517читать позжечитаю позже

Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками13 декабря 2019

Невероятно харизматичное животное!

1745138460читать позжечитаю позже