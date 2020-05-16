В ОП РФ оценили поручения Путина по поддержке россиян в период пандемии

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам проведенного 11 мая совещания, связанного с вопросами санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране. Напомним, что в ходе совещания глава государства объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса, социально ориентированных НКО, семей с детьми, самозанятых граждан и работников социальных учреждений.

Предложение списать налоги, авансовые платежи по налогам и страховые взносы прозвучали на совещании президента четыре дня назад. Отрадно видеть, что они уже вошли в список поручений, причем они адресованы не только представителям МСП, но и социально ориентированным некоммерческим организациям, — прокомментировала секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

Она также обратила внимание на присутствующие в перечне поручений доплаты работникам социальных учреждений и выплаты медикам.

«Государство поддерживает тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией. Это и есть социальное государство, работа которого имеет целью заботу о человеке», — пришла в выводу Михеева.

Поручения, данные Путиным, являются необходимыми и своевременными, особенно для социальных предпринимателей, добавила председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Социальное предпринимательство — еще слабое с экономической точки зрения направление. И оно, разумеется, пострадало из-за введения ограничений в связи с пандемией. Но указанные меры поддержки позволят социальным предприятиям сэкономить свои средства и направить их на выплаты заработной платы, сохранив при этом рабочие места, — пояснила Починок.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как россияне отреагировали на обращение президента страны Владимира Путина 11 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По мнению россиян, наиболее важными мерами поддержки являются следующие распоряжения главы государства: