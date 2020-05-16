В ОП РФ оценили поручения Путина по поддержке россиян в период пандемии
- 16 мая 2020, 14:18
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам проведенного 11 мая совещания, связанного с вопросами санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране. Напомним, что в ходе совещания глава государства объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса, социально ориентированных НКО, семей с детьми, самозанятых граждан и работников социальных учреждений.
Предложение списать налоги, авансовые платежи по налогам и страховые взносы прозвучали на совещании президента четыре дня назад. Отрадно видеть, что они уже вошли в список поручений, причем они адресованы не только представителям МСП, но и социально ориентированным некоммерческим организациям, — прокомментировала секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
Она также обратила внимание на присутствующие в перечне поручений доплаты работникам социальных учреждений и выплаты медикам.
«Государство поддерживает тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией. Это и есть социальное государство, работа которого имеет целью заботу о человеке», — пришла в выводу Михеева.
Поручения, данные Путиным, являются необходимыми и своевременными, особенно для социальных предпринимателей, добавила председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.
Социальное предпринимательство — еще слабое с экономической точки зрения направление. И оно, разумеется, пострадало из-за введения ограничений в связи с пандемией. Но указанные меры поддержки позволят социальным предприятиям сэкономить свои средства и направить их на выплаты заработной платы, сохранив при этом рабочие места, — пояснила Починок.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как россияне отреагировали на обращение президента страны Владимира Путина 11 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции.
По мнению россиян, наиболее важными мерами поддержки являются следующие распоряжения главы государства:
- введение разовых выплат в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка с трех до пятнадцати лет включительно (инициативу поддерживают 95% россиян);
- создание условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных норм (поддержка составляет 89%);
- возврат в полном объеме самозанятым подоходного налога, уплаченного в 2019 году, а также отмену для предприятий, пострадавших из-за коронавируса, платежей по налогам за апрель-июнь (поддержка — 76%);
- увеличение числа тестов на коронавирус до 300 тысяч в сутки (поддержка — 76%);
- запуск специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий пострадавших отраслей (поддержка — 72%).
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