Как буддисты борются с коронавирусом

Миллионы буддистов, ищущих защиты и исцеления от нового коронавируса, обращаются к традиционным религиозным ритуалам. С момента появления COVID-19 Далай-Лама, а также различные буддийские организации в Азии и во всем мире подчеркивали, что эта пандемия требует медитации, сострадания, щедрости и благодарности.

Такие послания укрепляют распространенное на Западе представление о буддизме как скорее философии, чем религии — возможно, духовной, но светской практике, связанной с осознанностью, счастьем и снижением стресса.

Но для многих людей во всем мире буддизм — это религия, система верований, которая включает в себя сильную веру в сверхъестественные силы. Таким образом, буддизм имеет большой спектр лечебных ритуалов, которые выходят далеко за рамки медитации.

Изучая взаимодействие между буддизмом и медициной автор статьи, опубликованной в журнале Medical Xpress, рассказал, какую роль эти ритуальные практики играют в пандемии коронавируса.

Буддизм зародился в Индии около двух с половиной тысячелетий назад. Сегодня, имея более чем полмиллиарда последователей по всему миру, эта весьма разнообразная традиция адаптировалась ко многим культурным и социальным контекстам. В большинстве буддийских стран официальные меры по борьбе с пандемией COVID-19 включают обычные чрезвычайные меры в области здравоохранения и санитарии, такие как рекомендации по использованию масок для лица, мытье рук и самоизоляция.

Но внутри религиозных общин буддийские лидеры также используют целый ряд ритуальных апотропеев — магических защитных ритуалов для защиты от болезней.

В Таиланде, например, храмы Тхеравады раздают «Янь» — талисманы с изображениями духов, священными слогами и буддийскими символами. Эти благословенные оранжевые бумаги являются общим ритуальным объектом среди буддистов в Юго-Восточной Азии, которые видят кризисы, такие как эпидемические болезни, как знак того, что демонические силы находятся на подъеме.

В Японии буддийские организации проводят ритуалы изгнания, которые призывают буддийских божеств помочь избавить страну от коронавируса. Практикующие махаяну верят, что благословения, дарованные этими божествами, могут передаваться через статуи или изображения.

Далай-Лама призвал практикующих в Тибете и Китае повторять мантры бодхисаттве таре, женской богине, связанной с состраданием и благополучием, чтобы получить ее защиту. Практикующие ваджраяну также поддерживают уникальную форму визуализации, когда практикующий создает яркий ментальный образ божества и затем взаимодействует с ним на уровне тонкой энергии.

Все чаще исследователи соглашаются с тем, что вера сама по себе играет определенную роль в укреплении здоровья. Антрополог Дэниел Мурман, например, определил то, что он называет «смысловой реакцией».