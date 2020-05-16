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202314

На какие неудобства жалуются люди во время масочного режима

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

Поскольку во многих странах во время пандемии коронавируса власти обязали своих граждан носить маски и перчатки в общественных местах, люди столкнулись с некоторыми неудобствами. Так, многие сообщают, что из-за ношения маски у них возникает раздражение кожи лица, что вызывает большой дискомфорт.

Обычно маска натирает нос, кожу за ушами и, возможно, под подбородком. Это происходит из-за естественного износа, но также и потому, что маски плотно прилегают к нашему лицу. Также в процессе носки человек потеет, из-за чего трение может вызывать болезненные ощущения, — пишут эксперты.

Маска должна быть плотно надета на кожу, но не настолько туго, чтобы ее повредить. Если трение возникает постоянно, медики советуют использовать оксид цинка — это белый гипоалергенный химикат. Он обладает очень хорошими противовоспалительными свойствами, и вы можете нанести тонкий слой на нос, за уши или на кожу под подбородком — в тех местах, где маска будет тереться.

Авторы статьи говорят, что первый шаг для использования маски при чувствительной кожи — качественный уход за лицом. После ношения маски обязательно умойтесь, нанесите гипоаллергенный увлажняющий крем.

Повторяйте эти действия два-три раза в день, советуют врачи. Кроме того, проблемы с кожей лица и шеи могут быть связаны не только с раздражением, но и появлением акне и псориаза. Это может произойти, если вы длительное время носите маску, или используете ее повторно без специальной дезинфекции.

Проконсультируйтесь с вашим дерматологом если после ношения маски появляется новая сыпь, или если текущее состояние кожи не реагирует на лечение. Медики также рекомендуют стирку хлопковых для лица с мылом и горячей водой.

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