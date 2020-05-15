ИНСОМАР: 70% россиян считают, что Путин говорит честно и искренне

Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) опубликовал результаты социологического опроса по поводу последнего обращения президента РФ Владимира Путина о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

В ходе своего выступления Путин объявил о начале поэтапного снятия ограничений в ряде регионов страны и завершении общероссийского периода нерабочих дней. Кроме того, президент анонсировал очередной пакет мер поддержки экономики, предпринимательства и граждан, включая выплаты семьям с детьми, медицинским работникам, субсидии и налоговые послабления.

Россияне оценили речь главы государства в основном положительно: 32% опрошенных заявили, что обращение Путина вселило надежду, 24% - уважение, 22% - доверие, 19% - уверенность.

Также 75% респондентов считают, что Путин понимает реальную экономическую обстановку в России. А 70% участников опроса указали, что позиция президента является, на их взгляд, честной и искренней.

В экспертном сообществе убеждены, что озвученные Путиным новые меры поддержки экономики и населения «продиктованы стратегической точкой зрения, а не популизмом». В частности, специалист Экспертного института социологических исследований Александр Малахов отметил, что власти сохраняют принятую в начале эпидемии стратегию на сохранение производственных цепочек.