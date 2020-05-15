Онлайн-акция «Бессмертный полк» собрала в соцсетях 11 миллионов просмотров

Онлайн-акция «Бессмертный полк» собрала в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» более 11 миллионов просмотров. Об этом заявили в пресс-службе компании Mail.ru Group.

Отмечается, что с момента запуска приложения «Бессмертный полк онлайн» в «Одноклассниках» его посетили 3,5 миллиона человек, из них 600 тысяч опубликовали более миллиона карточек с данными и фотографиями ветеранов войны. Онлайн-шествие «Бессмертного полка» через «Одноклассники» посмотрели 5,8 миллиона человек.

В социальной сети «ВКонтакте» участие в акции приняли 638 тысяч пользователей, которые заполнили более миллиона анкет. Трансляцию шествия через «ВКонтакте» посмотрели 5,3 миллиона человек, передает ТАСС.



Ранее «Ридус» писал о хакерских атаках на портал онлайн-акции «Бессмертный полк», совершенных накануне 9 Мая. Злоумышленники загрузили на сайт портрет рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Также они планировали разместить на ресурсе фотографии других эсэсовцев и офицеров вермахта.

Член правления Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Андрей Красов назвал хакерские атаки на сайт «Бессмертного полка» еще одной «попыткой очернить историю нашего Отечества». А главврач московской городской клинической больницы № 71, официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников призвал правоохранительные органы найти организаторов провокации, посадить их в клетку и выставить на всеобщее обозрение у Белорусского вокзала.



Следственный комитет России уже установил круг лиц, причастных к размещению фотографий нацистов. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.