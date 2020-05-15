Почему дома престарелых так сильно пострадали от коронавируса

По данным СМИ, на долю жителей и работников домов престарелых приходится около одной трети всех случаев смерти от COVID-19 в Соединенных Штатах.

В домах престарелых живут пенсионеры, которым необходим круглосуточный уход. В целом более 90% пожилых людей имеют хотя бы одно хроническое заболевание, а более 70% — как минимум два, и именно такие пенсионеры чаще всего и оказываются в пансионатах с постоянным проживанием.

В случае с коронавирусом пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями имеют самые высокие риски серьезных осложнений.

Когда вы добавляете к этому жизнь в тесном контакте с другими пенсионерами, то риск заболеть возрастает в разы. Поэтому эксперты советуют на время карантина забирать пенсионеров из домов престарелых, если у семьи есть возможность ухаживать за ним.

Однако, если в доме престарелых уже были обнаружены случаи заражения, важно помнить, что пенсионеры, возможно, уже подверглись воздействию вируса и поэтому должны быть в самоизоляции в течение 14 дней после выписки из учреждения.

Родственники этого человека должны подумать, безопаснее ли будет ему дома? Самое безопасное место для любого пожилого человека — это место, где они могут эффективно удовлетворять все свои потребности в уходе и иметь наименьшее количество воздействия COVID-19. В большинстве учреждений должны быть разработаны планы по социальной изоляции COVID-позитивных пациентов, — говорят эксперты.

Так как в большинстве домов престарелых такие условия не выполнялись, многие постояльцы быстро заразились коронавирусом, и из-за преклонного возраста и наличия хронических заболеваний смертность среди этой группы людей крайне высокая.

Ученые считают, что если родственники пенсионера могут обеспечить ему временное безопасное проживание дома, то это необходимо сделать как можно раньше. Если в домашней обстановке вы не можете оказать тот уход, который осуществляется медсестрами и сиделками, то пенсионеру лучше остаться в доме престарелых при условии, что там соблюдаются строгие меры дезинфекции и социального дистанцирования, а обслуживающий персонал не покидает территорию пансионата во время карантина.