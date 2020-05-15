Как от COVID-19 пострадают страны Африки

Почти четверть миллиарда человек по всей Африке заразятся коронавирусом в течение первого года пандемии, и до 190 тысяч из них, скорее всего, умрут, если не будут приняты срочные меры для борьбы с инфекцией.

Эти цифры свидетельствуют о более низкой скорости воздействия и распространения вируса, чем в других частях мира, говорят исследователи. Но связанное с этим увеличение числа госпитализаций в регионе серьезно истощит ограниченные ресурсы здравоохранения и ухудшит последствия заболевания.

Многие математические модели, используемые для прогнозирования показателей передачи инфекции и смертности в Африке, не в полной мере учитывают характерные особенности, присущие только этому региону и его отдельным странам.

Однако эти факторы, касающиеся общества, его развития, экологии и здоровья населения, все же влияют на распространение вируса и тяжесть течения COVID-19, объясняют исследователи. Поэтому они скорректировали их для более точного прогноза.

Текущие оценки показывают, что пандемия может распространяться медленнее в Африке, с меньшим количеством тяжелых случаев заболевания и смертей, чем в других частях света, таких как США и Европа. Но в этом регионе пандемия может задержаться надолго.

Кроме того, без принятия адекватных мер по борьбе с распространением вируса оценки указывают на более высокий риск заражения в малых странах, причем Маврикий, вероятно, является наиболее уязвимым, а малонаселенные страны, такие как Нигер, Мавритания и Чад, вероятно, будут менее уязвимыми.

В целом примерно каждый четвертый (22%) из 1 миллиарда человек в африканском регионе, контролируемом ВОЗ, будет инфицирован в течение первых 12 месяцев. И 37 миллионов, вероятно, будут иметь симптомы, но эта цифра может достигать 44 миллионов, предполагают расчеты.

По оценкам, 4,6 миллиона человек, но возможно, и 5,5 миллиона, придется госпитализировать: у 140 тысяч человек будет тяжелая форма COVID-19, а 89 тысячам понадобится ИВЛ. В результате коронавирус унесет около 150 тысяч жизней, но эта цифра может достигать 190 тысяч, считают исследователи.