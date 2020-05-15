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Заморозка цен и массовое тестирование: успехи регионов в борьбе с COVID-19

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Сотрудники Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) представили результаты нового мониторинга региональных мер борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

В Москве стали проводить массовое тестирование населения на антитела к коронавирусу. А в Алтайском крае запущены телемедицинские консультации для пациентов, которые проходят лечение дома.

В Московской области разработана новая методика использования электронных чек-листов при проведении проверок строящихся объектов на предмет соблюдения требований стандарта. Кроме того, местные социальные работники начали получать надбавку к зарплате. Размер этой надбавки составляет 10 тысяч рублей.

В Иркутской области власти расширили список жизненно важных товаров, на которые распространяется принятое ранее решение о заморозке цен.

ПАО «ЯТЭК», ПАО «Селигдар», АО «Полиметалл УК» и АО «Тарынская золоторудная компания» пожертвовали 72 миллиона рублей на закупку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для больниц Якутии.

В Амурской области многодетные семьи получат по 1000 рублей на одного ребенка в качестве компенсации за бесплатное питание в школах.

Полная версия мониторинга ЭИСИ доступна на сайте организации.

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