UEFA может завершить европейский сезон в августе

У Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) есть конкретный план завершения сезона 2019/20. По словам президента организации Александера Чеферина, вероятнее всего, это случится в августе.

К этому моменту, считает глава UEFA, завершат розыгрыш национальных чемпионатов большинство европейских стран. Вслед за ними будут доиграны матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Мы должны дождаться, когда исполком UEFA утвердит даты, но я могу сказать, что европейский сезон будет завершен в августе, если все будет выглядеть так, как сейчас. Национальные лиги — это отдельный вопрос, и они будут решать отдельно, как им действовать, но, как я уже говорил, думаю, что 80% из них закончат сезон», — цитирует РИА Новости слова Чеферина.

При этом тем лигам, которые не закончат сезон, все равно придется играть в отборочных турнирах. Если они, конечно, захотят участвовать в соревнованиях UEFA, подчеркнул Чеферин.

По его мнению, союзу удастся сохранить прежний календарь Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона- 2020/21.

«Календарь очень плотный, и у нас не так много места, чтобы что-то изменить, и я считаю, что он останется прежним. Может быть, разница в день или два», — сказал президент UEFA.

Тем временем футбольные фанаты, как ни странно, выступили противпродолжения сезона. Болельщикам не нравится перспектива проведения матчей без зрителей на трибунах. По их мнению, это «убьет футбол».