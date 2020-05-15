UEFA может завершить европейский сезон в августе
- 15 мая 2020, 02:55
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
У Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) есть конкретный план завершения сезона 2019/20. По словам президента организации Александера Чеферина, вероятнее всего, это случится в августе.
К этому моменту, считает глава UEFA, завершат розыгрыш национальных чемпионатов большинство европейских стран. Вслед за ними будут доиграны матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
«Мы должны дождаться, когда исполком UEFA утвердит даты, но я могу сказать, что европейский сезон будет завершен в августе, если все будет выглядеть так, как сейчас. Национальные лиги — это отдельный вопрос, и они будут решать отдельно, как им действовать, но, как я уже говорил, думаю, что 80% из них закончат сезон», — цитирует РИА Новости слова Чеферина.
При этом тем лигам, которые не закончат сезон, все равно придется играть в отборочных турнирах. Если они, конечно, захотят участвовать в соревнованиях UEFA, подчеркнул Чеферин.
По его мнению, союзу удастся сохранить прежний календарь Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона- 2020/21.
«Календарь очень плотный, и у нас не так много места, чтобы что-то изменить, и я считаю, что он останется прежним. Может быть, разница в день или два», — сказал президент UEFA.
Тем временем футбольные фанаты, как ни странно, выступили противпродолжения сезона. Болельщикам не нравится перспектива проведения матчей без зрителей на трибунах. По их мнению, это «убьет футбол».
Войти через социальные сети: