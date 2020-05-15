Брошенный медиками у подъезда пенсионер скончался в больнице Москвы

Московский пенсионер Евгений Печурин, которого медики 36-й городской больницы в конце апреля привезли к собственному дому и оставили у подъезда с диагнозом COVID-19, скончался поздно вечером 14 мая в реанимации больницы имени Филатова. Причина смерти 75-летнего мужчины пока не установлена, но юрист, представляющий интересы семьи покойного, подал заявление в Следственный комитет с жалобой на отказ в медицинской помощи.

«Мы изложили ситуацию с отказом в медицинской помощи Евгению Николаевичу, отказ не допустим, это правило содержится в законе „Об основах охраны здоровья граждан“. Мы просим дать уголовно правовую оценку действий медперсонала горбольницы 36 города Москвы», — цитирует РИА Новости слова юриста Алексея Прянишникова.

Он пояснил, что о смерти пенсионера узнал от дочери покойного. «Два часа назад мне написала его дочь Елена, что Евгений Николаевич скончался в реанимации 15 горбольницы, пока неясно, какова причина смерти», — сказал Прянишников.

Некрасивая история случилась 29 апреля. Печурина привезли домой после того, как у него нашли коронавирус. По словам родственников, заведующая отделением 36-й больницы Екатерина Мартынова позвонила супруге пенсионера и предложила забрать больного. «В дальнейшей госпитализации отказываем, мы сделали все, что могли», — сказала она.

Родные попросили оставить Печурина под присмотром врачей, но руководство больницы проявило настойчивость, и пенсионера выгрузили у подъезда из машины. На свой 11-й этаж он попытался подняться самостоятельно, но по дороге случился сердечный приступ. В квартиру несчастного принесли полицейские.

В столичном департаменте здравоохранения заявили, что пенсионер получил лечение в городской больнице № 36, после чего его выписали для амбулаторного долечивания. Во время выписки он передвигался самостоятельно и не нуждался в сопровождении. При доставке домой пациента соблюдались все необходимые санитарные нормы.

Печурин изначально попал в 36-ю больницу с повторным сердечным приступом. Коронавирус у него нашли уже там, после чего и отправили домой. Однако на следующий день после неудачной «выписки» пенсионер снова оказался на больничной койке. Теперь в Филатовской больнице, где провел последние дни своей жизни.