Минздрав предложил перенести модернизацию здравоохранения на полгода

Министерство здравоохранения России разработало проект постановления, откладывающего на шесть месяцев модернизацию медицинских пунктов и больниц в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Ранее планировалось, что программа стартует 1 июля нынешнего года, но пандемия коронавируса внесла коррективы в сроки.

«Проект постановления правительства РФ „О внесении изменений в постановление правительства РФ от 9 октября 2019 г. № 1304“ подготовлен в связи с необходимостью направления бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения РФ на 6 месяцев», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Постановление № 1304 предусматривало инвентаризацию, капитальный ремонт и повышение доступности медицинских пунктов и больниц в сельской местности и малых городах. Кроме того, планировалось изменить систему оплаты труда, материального стимулирования и социальной поддержки медиков.

Ранее глава Минздрава Нижнего Новгорода Давид Мелик-Гусейнов назвал «отрежессированной заказухой» и «провокацией» протест врачей, которые не получили обещанных президентом надбавок за работу с зараженными коронавирусом пациентами.