Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным

Пандемия сильно изменила мир вокруг и нас самих. Мы стали раздражительными и злыми. Нас многое пугает и бесит. Новые правила, новые запреты, новые штрафы, новые аксессуары. Мы дистанцируемся друг от друга не только физически, но и морально. В этом коронавирусном угаре, в море бизнеса на общей беде простое человеческое тепло, позитив и забота становятся дефицитом. Каждое доброе дело — тот самый «луч света в темном царстве». Мне повезло увидеть его вживую дождливым и серым московским вечером.

На нашей улице живет барышня, которая шьет маски. Просто шьет и раздает их людям. Пишет в районную группу в соцсетях, куда приходить, и раздает. Бесплатно. Не за 30 рублей, как могла бы. Спасает людей от штрафов и коронавируса. По несколько десятков в день. Ничего взамен не просит. У меня она взяла пару кусков плотного хлопка. На новые маски. Я сам предложил. Скромная героиня из соседнего двора.

Анна Неганова рукоделием занимается давно и очень любит это дело. Когда в Россию пришла коронавирусная инфекция, простые копеечные медицинские маски сразу стали дефицитом. Купить их стало просто негде.



«Я сшила маску для дочки и в шутку, сказала мужу: может в группу района Бутово объявление написать „сошью маски бесплатно“. Муж ответил, что никому это не надо. Я все равно взяла и написала, сразу в три группы», — рассказала Анна начало истории.

Но супруг Анны ошибся. Уже за несколько часов пришло более сотни заказов!



«И мы начали шить. Я говорю мы, потому что вся моя семья, увидев какое количество людей заказали маски, сразу решили мне помочь. Муж, дочь и я на сегодняшний день раздали уже более 500 масок жителям района Бутово», — призналась добрая волшебница с нашей улицы.

И заказы продолжают поступать. Маски Анна отдает совершенно бесплатно, хотя соседи упорно пытаются чем-то отблагодарить.

«Из самого запоминающегося: хлеб домашний, молоко, яйца деревенские. Даже предлагали защиту от обидчиков. И, конечно же, куча сладкого! Просто горы сладостей», — рассказала Анна.

Многие люди не верят, что маски раздают бесплатно. Анне постоянно приходится это повторять. Кто-то пытается «подсунуть» купюру, положить деньги на телефон или перечислить на счет «ВКонтакте».



«Самое лучшее поощрение за мою работу, это слова искренней благородности, когда я отдаю маску. В ответ я бы хотела поблагодарить всех соседей, жителей моего любимого района Бутово. За то, что вы делитесь со мной своими улыбками и положительными эмоциями. Спасибо вам» — сказала Анна Неганова.

Если каждый из нас сделает что-то доброе своим соседям или даже незнакомым людям, если просто будет чаще улыбаться, здороваться, мир обязательно станет лучше. Никто, кроме нас самих его не изменит. Пандемия рано или поздно кончится, но хочется, чтобы хорошие привычки мы сохранили и после нее. Да пребудет с нами всегда взаимовыручка, забота о ближних и бескорыстная доброта! Спасибо простым героям из соседнего двора!

