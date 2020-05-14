Тест на коронавирус, рекламируемый Трампом, дает много ложных результатов

Быстрый тест на коронавирус, рекламируемый президентом Дональдом Трампом и используемый для тестирования чиновников Белого дома, дает ложные отрицательные результаты почти в половине всех случаев, согласно новому исследованию американских исследователей.

Тест Abbott Laboratories, который может давать результаты в течение нескольких минут, сейчас активно продвигается в Штатах, но ученые сомневаются в его достоверности.

Как заверяют разработчики, тест может давать положительные результаты через пять минут, а отрицательные через 13 минут.

В ходе проверок выяснилось, что тест Abbott Laboratories давал ложные отрицательные результаты примерно в трети случаев. Прибор анализирует пробу, взятую из носоглотки, говорится в исследовании.

Abbott провел более 1,8 миллиона тестов в настоящее время, и частота ложных результатов составляет 0,02 процента. Еще одно исследование из Университета Детройта показало, что тест был точен на 98 процентов, — говорят разработчики Abbott Laboratories.

Авторы нового исследования из Нью-Йоркского университета заявили, что они решили исследовать тест, потому что скорость, с которой он дает результаты, может негативно сказаться на качестве тестирования. Однако, если аппарат окажется действенным, его можно будет использовать в каретах скорой помощи.

Для сравнения, ученые изучили тесты Roche, который дает результаты через 3,5 часа. Оказалось, что тест от Abbott Laboratories имеет куда более низкую чувствительность, а также у него высокий процент ложноотрицательных результатов. Почти половина тестов оказалась ложной.

Мы обеспокоены его пригодностью в качестве диагностического инструмента для симптоматических пациентов. Тест получил одобрение регулирующих органов и был продемонстрирован Трампом в Белом доме в конце марта, но проверки доказывают его низкую эффективность, — пишут исследователи.