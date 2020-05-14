На Филиппинах из-за шторма экстренно эвакуируют людей с коронавирусом

Власти Филиппин заявили о том, что из-за начавшегося шторма им приходится в экстремальных условиях эвакуировать десятки тысяч людей с подтвержденным коронавирусом.

Напомним, что на днях спутник NASA Aqua предоставил синоптикам видимое изображение вновь образовавшегося тропического шторма «Вонфон», известный на Филиппинах как «Амбо». Прогнозы специалистов сбылись, и в ночь на четверг, 14 мая, на Филиппины пришел сильный шторм.

По меньшей мере 200 000 человек живут в прибрежных районах или хлипких домах в провинции как раз в районе, где локализовался шторм. Уже сейчас на Филиппинах наблюдаются сильные порывы ветра и проливной дождь.

Еще десятки миллионов человек живут вдоль пути тайфуна, который, как ожидается, пройдет рядом с густонаселенной столицей Манилой. Из-за двойной угрозы шторма и вируса эвакуационные центры в центральной части Филиппин смогут проявить только половину своих мощностей, и эвакуируемым придется носить маски для лица.

Наплыв людей и ограниченное пространство означают, что из-за шторма в разы увеличивается риск бешеного роста заболеваемости коронавирусом. Поэтому местные власти экстренно увеличивают эвакуационные центры, задействовав даже 47 церквей.

«Вонфон» набирает порывы ветра до 190 километров в час, а также он принес на Филиппины сильные проливные дожди, которые могут вызвать наводнения и оползни, сообщает Национальное метеорологическое агентство.

Районы на пути тайфуна находятся под различными карантинными мерами, но большинство людей остаются дома, чтобы избежать инфекции. Филиппины сообщили о 772 случаях смерти и 11 618 случаях заболевания коронавирусом, хотя считается, что это число выше из-за ограниченного тестирования.

Тайфуны — это опасная и разрушительная часть жизни на филиппинском архипелаге, где ежегодно случается в среднем 20 штормов и тайфунов. Из-за штормов миллионы людей в районах, подверженных стихийным бедствиям, находятся в состоянии постоянной нищеты и цикла восстановления.

Тайфун «Каммури», обрушившийся на Филиппины в начале декабря 2019, повредил или разрушил 484 000 домов и заставил более миллиона человек бежать. Самым смертоносным тайфуном в истории страны был супертайфун «Хайянь», который убил более 7300 человек в 2013 году.