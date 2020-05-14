В администрации президента опровергли планы массового укрупнения регионов

Не стоит полагать, что за слиянием Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в единый субъект последует кампания по массовому укрупнению регионов России. В Кремле таких планов не готовят, заявил ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента Владимира Путина.

«Предположения о начале такой кампании в целом ряде регионов — это бред. Темы укрупнения регионов в повестке дня Кремля нет», — цитирует агентство слова собеседника.

После подписания накануне временно исполняющими обязанности глав регионов Александром Цыбульским и Юрием Бездудным в Нарьян-Маре меморандума «О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа» в прессе появились предположения экспертов и журналистов. Они сочли данное событие возможным началом изменений в стране, связанных с укрупнением территориальных образований.

Стоит отметить прозвучавшее 13 мая заявление депутата Госдумы о возможном объединении в 2021 году Тюменской области с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами.