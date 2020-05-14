найти ×
   
  • USD
    73.58
  • EUR
    79.78
СохранитьСохранено0
×

002102

Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Small a73d41983d
© Pixabay

© Pixabay

За прошедшие сутки в столице зафиксировано 58 летальных исходов среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число погибших за время эпидемии достигло 1290, сообщил оперативный штаб по контролю COVID-19.

«В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении оперативного штаба.

Оперштаб вновь призвал оставаться дома при любых симптомах ОРВИ, а также не заниматься самолечением.

Общее число заражений COVID-19 в мире уже превысило 4,1 миллиона. Более 285 тысяч человек умерли. В России зафиксировано примерно 242 тысячи случаев и более 2,2 тысячи смертей.

Накануне Департамент здравоохранения Москвы опроверг слухи о занижении числа смертельных случаев от коронавируса в столице.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году
28038836читать позжечитаю позже
Экология
Пандемия может радикально изменить Галапагосские острова
109885читать позжечитаю позже

главное


Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

81217463читать позжечитаю позже

Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт19 апреля

В службе поддержки вину свалили на «Яндекс.Еду».

-6033116читать позжечитаю позже