Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
- 14 мая 2020, 01:17
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
За прошедшие сутки в столице зафиксировано 58 летальных исходов среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число погибших за время эпидемии достигло 1290, сообщил оперативный штаб по контролю COVID-19.
«В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении оперативного штаба.
Оперштаб вновь призвал оставаться дома при любых симптомах ОРВИ, а также не заниматься самолечением.
Общее число заражений COVID-19 в мире уже превысило 4,1 миллиона. Более 285 тысяч человек умерли. В России зафиксировано примерно 242 тысячи случаев и более 2,2 тысячи смертей.
Накануне Департамент здравоохранения Москвы опроверг слухи о занижении числа смертельных случаев от коронавируса в столице.
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