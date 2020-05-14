Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

За прошедшие сутки в столице зафиксировано 58 летальных исходов среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число погибших за время эпидемии достигло 1290, сообщил оперативный штаб по контролю COVID-19.

«В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении оперативного штаба.

Оперштаб вновь призвал оставаться дома при любых симптомах ОРВИ, а также не заниматься самолечением.

Общее число заражений COVID-19 в мире уже превысило 4,1 миллиона. Более 285 тысяч человек умерли. В России зафиксировано примерно 242 тысячи случаев и более 2,2 тысячи смертей.

Накануне Департамент здравоохранения Москвы опроверг слухи о занижении числа смертельных случаев от коронавируса в столице.