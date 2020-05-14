Спартаковец Жиго заинтересовал «Лион»

Французский футбольный клуб «Лион» задумался об усилении центра защиты в будущем сезоне. Скауты одной из наиболее титулованных команд страны просмотрели множество вариантов, но пока их приоритетом является спартаковец Самуэль Жиго, пишет France Football.

26-летний защитник перешел в «Спартак» в 2018 году из «Гента». В нынешнем сезоне он сыграл за «Спартак» 19 игр и забил четыре мяча. Интересно, что столько же пока смогли отправить в сетку соперников нападающий Эсекиэль Понсе и атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев. Больше в команде на счету только у форвардов Джордана Ларссона (5) и Александра Соболева (10), причем последний все свои голы «сделал» еще в «Крыльях Советов» до перехода к москвичам.

Жиго обошелся «Спартаку» в восемь миллионов евро. По данным портала Transfermarkt стоимость игрока с тех пор не изменилась. Контракт защитника с «красно-белыми» подписан до 30 июня 2022 года.

Тем временем футбольные фанаты Европы выступили против продолжения национальных чемпионатов, прерванных пандемией. Болельщиков не устраивает перспектива проведения матчей без зрителей.