Задержание православного священника вылилось в беспорядки в Черногории

Двое полицейских пострадали в результате столкновений с протестующими против задержания православного епископа Иоаникия в Черногории. Люди вышли на центральные улицы города Плевля, несмотря на ограничительные меры из-за коронавируса. Полиция потребовала граждан разойтись, но в ответ полетели камни, бутылки и пиротехника. Силовики применили слезоточивый газ. Пострадал семилетний ребенок. Сейчас власти пытаются найти и задержать организаторов протеста, сообщают местные СМИ.

По данным прессы, аналогичные акции прошли еще в нескольких городах Черногории. Люди недовольны задержанием в ночь на 13 мая православного епископа Иоаникия. Столкновения отмечены в Беране и Никшиче. Полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Идут аресты политических противников власти.

Епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий и еще несколько священников задержаны прокуратурой Черногории на 72 часа. Их обвинили в нарушении эпидемиологического режима. Тысячи прихожан Сербской православной церкви (СПЦ) требуют освобождения священнослужителей.

Столкновения прихожан СПЦ и полиции происходили в Черногории и до пандемии коронавируса. Паства обвиняет власти в притеснении церкви. Президент страны в ответ винит Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Глава государства намерен добиваться автокефалии по примеру Украины. Для этого через парламент был проведен закон о свободе вероисповедания. Документ предусматривает изъятие у СПЦ более 650 святынь, в числе которых известный в православном мире монастырь Острог.



В апреле в Черногории после богослужения в монастыре Златица задержан митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.