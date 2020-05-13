Узбекские дипломаты попытаются успокоить сограждан под Оренбургом

Генеральный консул Узбекистана в России, дипломаты и сотрудники посольства страны прибыли на российско-казахскую границу в Оренбургской области. Они пытаются успокоить сотни соотечественников, желающих вернуться на родину. Люди требуют открыть коридор через территорию Казахстана, чтобы попасть домой.

«Знали о планах наших граждан на автобусах пересечь границу в Оренбургской области и вернуться на родину через Казахстан, мы призывали этого не делать, но к нашим призывам не прислушались. Как результат — люди застряли на границе. На месте находятся наши дипломаты, работники посольства и генконсул Узбекистана. Они совместно с властями России и Казахстана пытаются решить эту проблему», — цитирует ТАСС слова представителя посольства Узбекистана.

Ранее власти «разово» открыли коридор через казахскую территорию для граждан Киргизии. По словам источника в силовых структурах, «это сработало как реклама». Из Москвы, Подмосковья и других российских регионов на границу потянулись автомобили с обладателями узбекских паспортов и жителей других иностранных государств.

«В настоящий момент сотрудники МВД их не пропускают на территорию Первомайского района Оренбургской области, где введен карантин из-за коронавируса, и они остаются на территории Самарской области. Порядка 400 граждан Узбекистана находятся на границе Самарской и Оренбургской областей с намерением добраться до границы и пересечь ее в Маштаково», — цитирует ТАСС слова сотрудника силовых структур Оренбургской области.

Видеозаписи обращений граждан Узбекистана к властям своей страны опубликованы в социальных сетях. Они просят по примеру Киргизии организовать коридор через Казахстан. Однако пока такое решение не принято. Узбекские власти собираются до 24 мая несколькими чартерными рейсами вывезти своих подданных из Москвы, Казани, Новосибирска, Санкт- Петербурга и Ростова-на-Дону.

Сейчас узбекские граждане по большей части находятся в селе Большая Черниговка Самарской области на границе с Оренбургской областью. Здесь скопилось много людей, которые приехали на двух автобусах, пяти микроавтобусах и примерно 70 автомобилях.



По данным МВД, к началу пандемии на территории России находились более одного миллиона легальных трудовых мигрантов из Узбекистана.