найти ×
   
  • USD +0.15
    73.58
  • EUR +0.34
    79.78
СохранитьСохранено0
×

016449

В Госдуме не исключили объединение Тюменской области с ХМАО и ЯНАО

Small a73d41983d
© Википедия

© Википедия

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа могут объединиться с Тюменской областью. Голосование по этому вопросу вполне вероятно в 2021 году, заявил депутат Госдумы Павел Дорохин.

«Мы говорим об объединении в единую Тюменскую область самой нынешней Тюменской области, ХМАО и ЯНАО», — цитирует его слова РИА Новости.

Депутат, представляющий в Государственной думе Тюменскую область отметил, что данный вопрос обсуждался уже несколько лет. Однако его не выносили «на широкую публичную дискуссию».

«Мы же до сих пор называем ее Большой Тюменской областью, и все прекрасно понимают, что это. Надо вернуть опять для обсуждения Большой Тюменской области, поставить этот вопрос на референдум, на голосование, и в 2021 году это реально …», — считает Дорохин.

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа получили статус равноправных субъектов Российской Федерации в 1993 году, но территориально входят в состав Тюменской области. ХМАО — лидер в России по добыче нефти, ЯНАО — газа.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small 9e33d4ce55
    Ya_mimitingсегодня, 22:20

    Чиновники устраивают большую драку. А давайте объединим еще все кавказские республики.

Культура
Ничто не ново под солнцем: лучшие книги классиков про эпидемии
10143086читать позжечитаю позже
Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу
25085852читать позжечитаю позже

главное


Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт

В службе поддержки вину свалили на «Яндекс.Еду».

-6033116читать позжечитаю позже

Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши01 мая

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

82216832читать позжечитаю позже