В Госдуме не исключили объединение Тюменской области с ХМАО и ЯНАО

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа могут объединиться с Тюменской областью. Голосование по этому вопросу вполне вероятно в 2021 году, заявил депутат Госдумы Павел Дорохин.

«Мы говорим об объединении в единую Тюменскую область самой нынешней Тюменской области, ХМАО и ЯНАО», — цитирует его слова РИА Новости.

Депутат, представляющий в Государственной думе Тюменскую область отметил, что данный вопрос обсуждался уже несколько лет. Однако его не выносили «на широкую публичную дискуссию».

«Мы же до сих пор называем ее Большой Тюменской областью, и все прекрасно понимают, что это. Надо вернуть опять для обсуждения Большой Тюменской области, поставить этот вопрос на референдум, на голосование, и в 2021 году это реально …», — считает Дорохин.

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа получили статус равноправных субъектов Российской Федерации в 1993 году, но территориально входят в состав Тюменской области. ХМАО — лидер в России по добыче нефти, ЯНАО — газа.