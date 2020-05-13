В Сети продолжают обсуждать атаку хакеров на сайт онлайн-акции «Бессмертный полк». На этот раз по поводу провокации высказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Хотел бы я посмотреть на смельчаков, которые портреты нацистов осмелились бы принести на реальное шествие! А в интернете смелым идиотам хорошо!!! Найти гадов и обезвредить!!!» — написал журналист в своем Telegram-канале.



Как ранее писал «Ридус», во время проведения акции были зафиксированы факты отправки анкет с фотографиями офицеров нацисткой Германии, а не бойцов Красной армии, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Организаторам онлайн-шествия удалось определить ip-адреса, с которых присылались непотребные анкеты. Перечень этих ip-адресов они пообещали направить в Следственный комитет России.

Член правления Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Андрей Красов назвал хакерские атаки на сайт онлайн-акции «Бессмертный полк» еще одной «попыткой очернить историю нашего Отечества».

