«Найти гадов!»: Губерниев — о хакерской атаке на «Бессмертный полк»
- 13 мая 2020, 17:54
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
В Сети продолжают обсуждать атаку хакеров на сайт онлайн-акции «Бессмертный полк». На этот раз по поводу провокации высказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Хотел бы я посмотреть на смельчаков, которые портреты нацистов осмелились бы принести на реальное шествие! А в интернете смелым идиотам хорошо!!! Найти гадов и обезвредить!!!» — написал журналист в своем Telegram-канале.
Как ранее писал «Ридус», во время проведения акции были зафиксированы факты отправки анкет с фотографиями офицеров нацисткой Германии, а не бойцов Красной армии, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Организаторам онлайн-шествия удалось определить ip-адреса, с которых присылались непотребные анкеты. Перечень этих ip-адресов они пообещали направить в Следственный комитет России.
Член правления Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Андрей Красов назвал хакерские атаки на сайт онлайн-акции «Бессмертный полк» еще одной «попыткой очернить историю нашего Отечества».
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