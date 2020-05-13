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«Найти гадов!»: Губерниев — о хакерской атаке на «Бессмертный полк»

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© Михаил Метцель/ТАСС

© Михаил Метцель/ТАСС

В Сети продолжают обсуждать атаку хакеров на сайт онлайн-акции «Бессмертный полк». На этот раз по поводу провокации высказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Хотел бы я посмотреть на смельчаков, которые портреты нацистов осмелились бы принести на реальное шествие! А в интернете смелым идиотам хорошо!!! Найти гадов и обезвредить!!!» — написал журналист в своем Telegram-канале.

Как ранее писал «Ридус», во время проведения акции были зафиксированы факты отправки анкет с фотографиями офицеров нацисткой Германии, а не бойцов Красной армии, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Организаторам онлайн-шествия удалось определить ip-адреса, с которых присылались непотребные анкеты. Перечень этих ip-адресов они пообещали направить в Следственный комитет России.

Член правления Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Андрей Красов назвал хакерские атаки на сайт онлайн-акции «Бессмертный полк» еще одной «попыткой очернить историю нашего Отечества».

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Комментарии (1)

  • Small ab07b78d01
    Абрамсегодня, 18:47

    Таки вот ви смешные, ви для начала разберитсь с димкой киселевым и его генералом красновым, а там уже хакеров ищите.

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