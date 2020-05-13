Участница акции «Мы вместе», генеральный директор газеты «Призыв» Юлия Костюк запустила проект «Поддержи Домодедовское». В рамках этого проекта предприниматели из Домодедово рассказывают, как они организовали работу своих предприятий в условиях пандемии коронавируса.

Героем первого выпуска стал генеральный директор молочного производства ООО «Никон» Сергей Глинский. Предприниматель сообщил о том, как возглавляемое им предприятие переживает нелегкие времена.

Кроме того, в рамках акции «Мы вместе» Юлия Костюк участвует в проекте по доставке книг пожилым людям и волонтерских рейдах по магазинам.

Жители старшего поколения любят читать. Поэтому для тех, кто находится на самоизоляции, мы организовали доставку книг. Читатели звонят в редакцию нашей газеты, оставляют заявку на книгу или определяют жанр. Соблюдая все меры по безопасности, сотрудники редакции ее доставляют. Также мы участвуем в волонтерских рейдах по магазинам: проверяем соблюдение требований Роспотребнадзора, — пояснила Костенко.

Ранее к акции взаимопомощи присоединились российские полицейские: духовой оркестр культурного центра Главно управления МВД РФ по Московской области посетил Мытищинскую городскую клиническую больницу, чтобы выразить благодарность медикам, которые лечат заразившихся коронавирусной инфекцией, и поддержать пациентов.