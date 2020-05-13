Власти Уханя вновь сделают тесты всем местным жителям

В Ухани, где началась эпидемия коронавируса, местные власти объявили о том, что вновь сделают тесты своим жителям. Сообщается, что тесты смогут пройти все 11 миллионов жителей в течение 10 дней.

К такому решению пришли местные эпидемиологи после того, как в городе были зарегистрированы новые случаи заболевания.

Окружным комиссиям здравоохранения и окружным комитетам в городе Ухань было поручено разработать план тестирования всех жителей в их месту проживания. В распоряжении также говорится, что тестирование должно быть в первую очередь сосредоточено на пенсионерах и людей из густонаселенных районов.

Напомним, что первые случаи коронавируса были обнаружены в Ухане в декабре, и к концу января правительство поместило весь город и прилегающий регион, где проживает более 50 миллионов человек, под строгую изоляцию.

Такие меры привели к сдерживанию вируса, и уже к концу февраля провинция стала выходить из режима самоизоляции.

Однако на днях стало известно, что зафиксировано шесть новых случаев после долгого отсутствия зараженных. Все заболевшие жили в одной части города. Чтобы предотвратить повторную вспышку и строгий карантин, местные власти решили протестировать людей на коронавирус.

Во всем мире коронавирусом заразились более 4,2 миллиона человек и более 291 000 человек погибли. Из них 82 000 смертей произошли только в США, что является самым высоким показателем в мире. Эксперты говорят, что фактические цифры, скорее всего, намного выше.

Сейчас все больше стран заявляют о снятии карантинных мер, а также о резком снижении количества заболевших. Так, Новая Зеландия сообщила сегодня об отсутствии новых случаев заболевания. Это был второй день подряд без новых случаев заражения.