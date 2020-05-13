Создано устройство, предотвращающее внезапную смерть от приступа эпилепсии

Более одной трети людей в Соединенных Штатах, страдающих эпилепсией, подвержены риску внезапной неожиданной смерти при эпилепсии. Это означает, что 1,2 миллиона человек ежегодно подвергаются риску развития этого осложнения, которое в итоге убивает почти 4000 человек.

Такие пациенты, как правило, имеют рефрактерную эпилепсию, при которой лекарства не могут полностью контролировать эпилептические припадки.

Недавно международная команда ученых разработала носимое устройство для пациентов с рефрактерной эпилепсией, которая чаще всего вызывает внезапную смерть.

Мы хотим создать простое устройство, которое легко использовать и оно может спасти жизни людей. Наше устройство отслеживает ключевые биомаркеры, а затем посылает беспроводной сигнал, когда он обнаруживает аномалии, обычно связанные с риском внезапного приступа, — говорят разработчики.

Основатели устройства, которое получило название Neurava, удостоились награды в размере $ 20,000 от компании Elevate Ventures, которая поможет в разработке прототипов и исследовании рынка. Elevate — это частная организация по развитию венчурных инвестиций, которая поддерживает развитие предпринимателей по всей Индиане.

Теперь ученые совместными усилиями пытаются добиться лицензирования технологии. Суть устройства, которое сейчас сделано в виде пояса, состоит в том, чтобы заранее предупреждать человека о возможном приступе.

Так, человек может позвать на помощь или занять безопасное положение.



Эпилепсия — неврологическое заболевание, а не психическое. Одни живут жизнью, которая мало отличается от жизни обычных людей, другие — вынуждены постоянно находится под присмотров медиков. Люди с обычной эпилепсией могут купировать приступы с помощью медикаментов, однако, пациенты с рефрактерной эпилепсией должны находиться под присмотром врачей, которые смогут обезопасить их по время приступа.



Но не у всех есть такая возможность, поэтому большое количество людей с диагнозом ведут обычную жизнь. Такой вид эпилепсии встречается как у взрослых, так и у детей. Рефрактерная эпилепсия возникает у каждого третьего, страдающего этим заболеванием.