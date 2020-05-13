Эксперт: выход из режима самоизоляции будет более болезненным, чем вход

Выход из режима самоизоляции, который был введен на территории всей России в связи с распространением коронавирусной инфекции, окажется «более болезненным, чем вход». С таким мнением выступил глава экспертного совета ЭИСИ, политолог Глеб Кузнецов в ходе круглого стола «Государство и пандемия: от кризисного управления к политической нормализации».

«Рузумеется, что ограничения нужно снимать постепенно. Но опыт выхода из режима самоизоляции будет, на мой взгляд, более болезненным, чем вход. От чрезвычайных ситуаций люди устают очень быстро. И эта усталость сегодня стала доминирующей в общественной повестке», — заявил эксперт.

«Как известно, власти многих регионов страны ввели электронные пропуска и прочие меры контроля за передвижением граждан. Тотальный контроль приводит к озлоблению и снижению доверия к власти в целом. В этой связи любопытно будет понаблюдать, в каких регионах после прохождения кризиса уровень доверия к власти окажется выше: в регионах, где местные власти ввели электронные системы снижения, или же там, где губернаторы просто попросили людей соблюдать правила самоизоляции. Я думаю, что в субъектах, где нет никакого электронного контроля, уровень доверия к власти будет выше», — добавил Кузнецов.

По мнению политолога, ситуация окончательно нормализуется, когда «в России начнут готовиться к выборам», а «указания медиков исчезнут из повседневной повестки».

Голосование по предложенным президентом Владимиром Путиным конституционным поправкам и подготовка к единому дню голосования — это станет зримым символом того, что жизнь налаживается, что власть возвращается к тем, кто имеет конституционное право на осуществление управления. Каждому из нас будет приятно об этом узнать, ведь спокойное и нормативное управление — очень высокая ценность. Раньше, когда в государстве была стабильность, мы зачастую не обращали на это внимания, но теперь мы наконец осознали значение нормальности и конституционности, — заключил Глеб Кузнецов.

Раздражение людей, вынужденных жить в режиме ограничений, абсолютно понятно, но жесткие решения, которые приняты российской властью в связи с эпидемией коронавируса, вполне оправданы, высказался в свою очередь политолог Павел Данилин.

«Рейтинги политиков упадут, безусловно. Никто из них не ждет благодарности со стороны населения. Будут и судебные иски, все будет. Где-то представители власти, возможно, даже проиграют. Но надо смотреть на на то, сколько жизней спасли благодаря принятым ограничениям. То, что происходит в Москве и в других регионах страны, людей, конечно же, раздражает. Но в то же время в России сейчас наблюдается самая низкая смертность от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Если мы посмотрим на количество умерших на миллион населения, то в Швеции данный показатель составляет 328 человек, а в России — примерно 14. Есть ситуации, когда жесткие решения необходимы. И весной текущего года мы столкнулись именно с такой ситуацией», — пояснил Данилин.

За прошедшие сутки в России обнаружено 10 028 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа в 83 регионах страны.

Отмечается, что у 44,5% заразившихся нет никаких клинических симптомов заболевания. Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 96 летальных исходов, 4491 человек полностью вылечился.