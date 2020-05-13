В Москве увеличили срок включения в перечень социальных предприятий

В Москве продлен срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий. Такое решение обусловлено действующим в столице режимом повышенной готовности на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщается на сайте градоначальника.

По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, срок приема заявок увеличится «на то же количество дней, что по указу президента были объявлены нерабочими в связи с распространением коронавируса».



Сергунина также напомнила, что недавно правительство Москвы утвердило новые субсидии для социальных предприятий. Речь идет о возмещении расходов на покупку и лизинг оборудования, а еще об оплате коммунальных услуг и процентов по кредитам. «По нашей оценке, этим видом поддержки смогут воспользоваться около 30 тысяч столичных компаний», — сказала Наталья Сергунина.

Для социальных компаний размер компенсации процентов по кредитам на поддержку, развитие и приобретение зарубежного оборудования будет равен ключевой ставке Центрального банка России. Если предприятие покупает отечественное оборудование, то размер компенсации окажется больше ключевой ставки Центробанка на 5%.

При покупке оборудования в лизинг или за счет собственных средств компании смогут возместить до 35% затрат при работе с отечественным оборудованием и до 25% при установке на предприятии импортного. Также социальные предприятия смогут компенсировать до 70% затрат на оплату коммунальных услуг до конца этого года, — уточнила Сергунина.

За прошедшие сутки в России обнаружено 10 028 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа в 83 регионах страны.



Отмечается, что у 44,5% заразившихся нет никаких клинических симптомов заболевания. Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 96 летальных исходов, 4491 человек полностью вылечился.