В Великобритании дроны займутся доставкой лекарств в больницы

Великобритания тестирует использование беспилотных дронов размером с легковой автомобиль для ускоренной доставки медикаментов в больницы и облегчения давления на систему здравоохранения страны во время пандемии.

Первая такая поставка была совершена в субботу, 9 мая, сообщают разработчики. Дрон смог подняться в небо из аэропорта на южном побережье Англии. Он приземлился через десять минут на аэродроме на острове Уайт в 12 километрах от больницы, куда позже были доставлены медикаменты.

Мы давно планировали запустить такой аппарат, но из-за пандемии коронавируса тесты было решено ускорить. Сейчас большинство перевозок по всему миру фактически закрыты, чтобы ограничить заражение, — говорят разработчики.

Воздушные поставки могут сократить расходы и время транспортировки жизненно важных медицинских материалов, особенно во время пандемии COVID-19. Ожидается, что они будут использоваться лишь в экстренных случаях.

В Великобритании есть много областей с плохой логистикой, и этот дрон является чуть ли не единственным решением.

В случае острова Уайт, например, медицинские принадлежности, включая жизненно важные кровь для переливания и медикаменты, в настоящее время доставляются пассажирским или грузовым паромом, который добирается до острова около часа.

Также товары на остров поставляют пилотируемые самолеты, а это очень дорогостоящее мероприятие, отмечают разработчики.

Когда беспилотник взлетел, команды по обе стороны Солентского пролива Великобритании следили за его продвижением. Большая часть полета, включая взлет, была автоматизирована. Команда вмешалась, чтобы выполнить успешную посадку, хотя устройство умеет это делать самостоятельно. Однако во время тестового полета разработчики решили перестраховаться.

Использование дронов в качестве доставщиков лекарств набирает популярность во многих странах. Например, в Соединенных Штатах в прошлом месяце дочерняя компания UPS объявила о планах поставлять рецептурные лекарства пенсионному сообществу Флориды с использованием беспилотных летательных аппаратов для поддержки усилий по социальному дистанцированию.