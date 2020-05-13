Пожар в многоэтажке в Москве попал на видео

Серьезный пожар произошел в ночь на 13 мая на юге столицы. Загорелась квартира на последнем, 22 этаже жилого дома. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание и спасли семь человек, в числе которых — один ребенок. Инцидент попал на видео.

На место событий — к дому № 1 по Ялтинской улице — было стянуто большое количество пожарных расчетов. Из-за большой высоты здания для тушения огня пришлось использовать специальную лестницу.

«Принятыми мерами в 1:10 по московскому времени пожар был локализован, а в 1:14 — ликвидирован. С 22-го этажа были спасены семь человек, из них один ребенок», — заявили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу.



Спасатели передали ребенка для осмотра медикам.

Накануне представители концерна «Радиоэлектронные технологии» принесли соболезнования семьям погибших в результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. На предприятии, в которое входит Уральский приборный завод, заявили, что разбираются с вопросом возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких.